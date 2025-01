Giá xăng dầu tăng lần thứ 3 liên tiếp

TPO - Từ 15h hôm nay (16/1), giá xăng trong nước tăng từ 201-319 đồng/lít; giá dầu tăng mạnh hơn, trong đó dầu mazut tăng gần 1.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ RON 95 thêm 201 đồng/lít, lên 21.220 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 319 đồng/lít, lên mức 20.750 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 539 đồng/lít, lên mức 19.782 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 462 đồng/lít, lên mức 19.706 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 999 đồng/kg, lên mức 17.181 đồng/kg. Giá xăng RON 95 trong nước đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ với các mặt hàng xăng dầu.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu liên tục tăng trong những ngày gần đây. Giá dầu thô WTI đang ở mức 76,63 USD/thùng, dầu Brent có giá 80,11 USD/thùng. Giá dầu tăng khi giới đầu tư lo ngại khả năng gián đoạn nguồn cung do lệnh trừng phạt đối với tàu chở dầu của Nga.