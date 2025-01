Giá xăng dầu tăng, RON 95 vượt 21.000 đồng/lít

TPO - Từ 15h hôm nay (9/1), giá xăng dầu trong nước đều đồng loạt tăng. Giá xăng RON 95 tăng vượt 21.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ RON 95 từ mức 273 đồng/lít, lên 21.019 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 374 đồng/lít, lên mức 20.431 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 488 đồng/lít, lên mức 19.243 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 410 đồng/lít, lên mức 19.244 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 83 đồng/kg, lên mức 16.182 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã qua 26 lần tăng, 27 lần giảm. Dầu diesel có 24 lần tăng và 28 lần giảm.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ với các mặt hàng xăng dầu.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô trong những ngày gần đây liên tục tăng do lo ngại nguồn cung hạn chế từ Nga, Iran và dự kiến nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc.

Thị trường dầu thô thế giới đang chờ các kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng vì nguồn cung đang khan hiếm sau các kỳ nghỉ lễ gần đây.