Giá vàng, USD trụ vững trên 'đỉnh'

TPO - Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, giá vàng trong nước tiếp tục giữ mức tăng trên “đỉnh”. Sau 9 tháng, giá vàng đã tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước, tỷ giá USD cũng liên tiếp tăng cao kể từ đầu năm tới nay.

Sáng nay (1/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 68,25 - 68,95 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn tròn trơn 55,95 - 56,95 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết 68,15 - 68,95 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với hôm qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá SJC 68,25 - 68,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn 55,7 - 56,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

Tổng cục Thống kê cho biết, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Đến cuối tháng 9/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.950,5 USD/ounce, giảm 0,29% so với tháng 8/2023.

Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 20/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, duy trì ở mức 5,25%-5,5%, mức cao nhất trong 22 năm qua, thúc đẩy xu hướng đi lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9/2023 tăng 0,94% so với tháng trước và tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng của năm 2023, giá vàng tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.848 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới khoảng 53 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 1/10 rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm 24.089 đồng/USD. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.120 - 24.420 đồng/USD.

Theo Tổng cục Thống kê, đồng USD trên thị trường thế giới tăng trong tháng 9/2023. Chỉ số USD Index đã lên 105 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.274 đồng/USD.