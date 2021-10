Giá vàng trong nước cao nhất 1 năm qua

TP - Ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh, giá vàng liên tiếp tăng trong tuần qua, và vàng miếng SJC đã vượt ngưỡng 58 triệu đồng/ lượng. Đây là mức cao nhất trong hơn 1 năm qua. Dự báo công bố dữ liệu lạm phát Mỹ tăng làm đà tăng giá của vàng còn tiếp tục.

Vọt ngưỡng 58 triệu đồng/lượng

Tính đến trưa 13/10, giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chi nhánh Hà Nội đã trên mốc 58 triệu đồng/ lượng (bán ra). Phải mất hơn 1 năm (từ 8/2020), giá vàng mới tái lập mốc 58 triệu đồng/ lượng. Giá vàng miếng SJC tại các hệ thống PNJ, Phú Quý, Doji cũng tương tự.

Kể từ cuối tháng 9/2021, khi các tiệm vàng ở nhiều địa phương được mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì giãn cách xã hội, thì giá vàng cũng liên tục tăng. Trước đó, trong giai đoạn giãn cách xã hội, giá vàng miếng nhiều thời điểm gần như không biến động, Các công ty kinh doanh vàng niêm yết dựa theo giá vàng thế giới.

Tháng 9 vừa qua, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 9/2021 ổn định so với tháng trước; giảm 1,64% so với tháng 12/2020 và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, bình quân 9 tháng đầu năm chỉ số giá vàng vẫn tăng gần 12%.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) 9,6 triệu đồng/ lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước tăng liên tục, giá vàng thế giới hiện vẫn giữ xu hướng đi ngang dưới vùng 1.760 USD/ounce. Trưa 11/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng châu Á giao ngay trên sàn Kitco phổ biến ở mức 1.755,6 USD, thấp hơn 1,5 USD so với cuối tuần trước và phiên thứ 3 liên tiếp giao dịch dưới vùng 1.760 USD.

Tuy vậy, trong tuần này, giá vàng thế giới được dự báo tăng trở lại vùng 1.780-1.800 USD/ounce. Cuộc khảo sát giá vàng tuần 11-15/10 của Kitco ghi nhận đa số chuyên gia phân tích phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều tin vào tuần tăng giá của vàng.

Ngân hàng Mỹ dự báo giá vàng lên 152 triệu đồng/ lượng

Trong triển vọng giá vàng tháng 10, Bloomberg Intelligence nhận định, sau khi đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại hơn một năm trước, vàng chắc chắn sẽ sớm quay trở lại mức đỉnh của nó.Tuy nhiên, giá vàng đã không thể thiết lập lại mức kỷ lục như năm 2020, mặc dù nhiều lần giá vàng đã vượt qua mức 1.900 USD. Tính đến thời điểm hiện tại, vàng đã nhiều lần bị bán tháo ở mức 1.800 USD/ounce.

Ông Mike McGlone, chiến lược gia hàng hoá Bloomberg Intelligence nhận định, vàng vẫn ở trong giai đoạn tăng giá lâu dài vì kim loại quý này đã vượt trội so với hầu hết các loại hàng hóa chính yếu khác trong 20 năm qua.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng đầu tư Jefferies Group (Mỹ) đánh giá, vàng vẫn đang chịu áp lực về giá trước kế hoạch tiềm năng giảm mua trái phiếu vào cuối năm nay của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Nhưng về dài hạn, giá vàng có thể tăng sốc lên hàng ngàn USD.

Cụ thể, Jefferies Group dự báo giá vàng có thể leo lên con số 5.500 USD/ounce, tương đương 152 triệu đồng một lượng. "Đây là dự báo khó thành hiện thực nhưng về dài hạn, giá vàng vẫn tiếp tục tăng vì rủi ro kinh tế toàn cầu trước dịch bệnh còn ở phía trước. Đặc biệt, lạm phát vẫn đang rình rập do bơm tiền ra quá nhiều... và vàng sẽ hưởng lợi", Jefferies Group đánh giá.

Tổng cục Thống kê đánh giá, vừa qua, giá vàng thế giới tăng do đồng USD suy yếu cùng với việc thị trường chứng khoán, tài chính rối loạn trong bối cảnh Evergade, tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn như vàng. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tạo đà tăng nhẹ cho thị trường vàng từ góc độ trú ẩn an toàn. Dự báo công bố dữ liệu lạm phát Mỹ tăng làm đà tăng giá của vàng còn tiếp tục.