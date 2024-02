Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh, trong nước cao hơn gần 20 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (14/2), giá vàng thế giới giảm mạnh mất mốc 2.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn đứng im trong thời gian nghỉ Tết nên hiện đang cao hơn vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở mức 76,7 triệu đồng/lượng mua vào và 78,92 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC được Công ty Phú Quý niêm yết ở mức 76,65 triệu đồng/lượng mua vào và 78,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC 76,75 triệu đồng/lượng mua vào và 78,85 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn 64,96 - 66,06 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.992 USD/ounce, giảm mạnh 27 USD/ounce so với sáng qua.

Vàng thế giới trượt khỏi ngưỡng tâm lý mức quan trọng 2.000 USD/ounce xuống mức thấp nhất trong 2 tháng khi báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến.

Dữ liệu lạm phát mới nhất tiếp tục làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau báo cáo, vàng giao ngay đã giảm 1,3% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13/12.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo tăng 2,9%. Chỉ số CPI “cốt lõi” (không bao gồm lương thực và năng lượng dễ biến động) trong tháng 1 cũng tăng hơn dự kiến, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cũng có nghĩa với việc đồng USD còn treo cao và giá vàng có thể chưa tăng mạnh.

Dù vậy, nhu cầu vàng vật chất vẫn đang mạnh. Theo Hội đồng Vàng thế giới, sức mua vàng của ngân hàng trung ương các nước được dự báo vẫn ở mức cao và góp phần đẩy giá vàng đi lên trong năm 2024.

Giá vàng thế giới tương đương gần 59 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng gần 20 triệu đồng.

Ngày mai, vàng trong nước giao dịch trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Nhiều ý kiến cho rằng, vàng trong nước mở đầu năm mới sẽ giảm mạnh khi giá vàng thế giới giảm.