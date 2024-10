Giá vàng neo cao, USD có diễn biến mới

TPO - Sáng nay (8/10), cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều neo ở mức cao, lần lượt ở mốc 84 triệu đồng/lượng và hơn 83 triệu đồng/lượng trong khi tỷ giá USD lại có xu hướng tăng lại.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn 82 - 83,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn tròn được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 82,68 - 83,58 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Các doanh nghiệp khác như Doji, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn 82,85 - 83,6 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC 82 - 84 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.644 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 8/10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.153 đồng/USD, tăng mạnh 40 đồng/USD so với sáng qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tăng vọt. Vietcombank sáng nay giao dịch đồng USD mua vào 24.670 đồng/USD, bán ra 25.030 đồng/USD, tăng 40 đồng mỗi USD so với sáng qua.

Eximbank niêm yết giá USD mua vào 24.670 đồng/USD, bán ra 25.070 đồng/USD. Tại Sacombank, giá USD được giao dịch mua vào 24.660 đồng/USD, bán ra 25.000 đồng/USD.

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD ở các ngân hàng đã tăng khoảng 270 đồng, tương đương mức tăng khoảng 1% so với trước đó. Đây là mức tăng khá mạnh sau đợt giảm liên tiếp 2 tháng trước đó.

Tương tự, trên thị trường tự do, sáng nay một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 25.110 đồng/USD, bán ra 25.210 đồng/USD, tăng khoảng 30 đồng so với sáng qua. Nếu tính từ đầu tháng 10 đến nay, giá USD tự do tăng thêm khoảng 200 đồng/USD, tương đương mức tăng 0,8%.

Đáng chú ý, giá USD ở các ngân hàng tăng nhanh hơn so với giá USD tự do.