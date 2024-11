Giá vàng bật tăng, USD giảm

TPO - Sáng nay (30/11), giá vàng trong nước bất ngờ tăng lại sau nhiều ngày giảm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm 20 đồng so với sáng 29/11.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 83,3 - 85,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 85,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 83,68 - 84,78 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán.

Vàng nhẫn của Tập đoàn Doji niêm yết 83,8 - 84,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 300.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng thế giới có phiên thứ 4 tăng liên tiếp, mức độ tăng vẫn ở mức vừa phải lên mức 2.650 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.271 VNĐ/USD, giảm 20 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.037 - 25.464 VNĐ/USD.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.130 - 25.463 VNĐ/USD mua vào - bán ra, giảm lần lượt 15 đồng và 21 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD ở mức 25.160 - 25.463 VNĐ/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giao dịch 25.690 - 25.790 VNĐ. Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất 594 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 327 đồng.

Để can thiệp tỷ giá, trong phiên giao dịch ngày 29/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 1.000 tỷ đồng đã được trúng thầu.

Nhà điều hành phát hành 1 loại tín phiếu (kỳ hạn 28 ngày). Kết quả, 100% khối lượng tín phiếu trúng thầu, tương ứng 4.780 tỷ đồng với lãi suất 4%.