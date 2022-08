Giá ô tô mới tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 8

TPO - Giá trung bình xe hơi mới vượt mốc 34.000 USD vào năm 2016, nhưng với sự phổ biến của bán tải và SUV mạnh mẽ hơn bao giờ hết, con số này sẽ tiếp tục đạt đỉnh.

Một dự báo chung từ 2 công ty dữ liệu J.D. Power và LMC Automotive cho thấy giá xe mới dự kiến ​​đạt 46.259 USD trong tháng 8/2022 tại Mỹ, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận, vượt qua con số 46.173 USD của tháng 7.

Lí do hiện tượng trên đến từ việc nhiều khách hàng hiện nay đang có xu hướng tập trung mua những mẫu xe gầm cao như BMW X3 sDrive30i tiêu chuẩn, Kia Telluride SX cỡ lớn, Ford F-150 Lightning Pro chạy điện sau đợt tăng giá hàng loạt sản phẩm gần đây.

Mặc dù có mức giá kỷ lục nhưng doanh số bán xe mới nói chung tại Mỹ vẫn giảm so với năm ngoái. Lượng xe mới đến tay khách hàng dự kiến ​​đạt 980.400 chiếc trong tháng 8/2022, giảm 2,6% so với tháng 8/2021. Sự sụt giảm này không phải do khách hàng ít mua xe hơn mà bởi cung không đủ cầu, các thương hiệu ô tô gặp cảnh trì trệ trong sản xuất do thiếu hụt linh kiện.

Thomas King, chủ tịch bộ phận phân tích và dữ liệu tại JD Power cho biết: "Hầu hết xe về đại lý đều được bán nhanh chóng. Trong tháng này, có 55% số xe bán ra chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi được trưng bày tại đại lý, trong khi số ngày trung bình một chiếc xe mới nằm tại đại lý trước khi bán trong năm 2021 là 20 ngày".

Vì số lượng xe còn lại rất ít và quá nhiều chiếc đã được khách đặt mua trước khi có mặt tại các đại lý, nhà sản xuất đang hạn chế các chương trình giảm giá. Các hãng xe chỉ đưa ra mức ưu đãi trung bình 969 USD cho mỗi chiếc xe, thấp hơn 47,1% so với mức được đưa ra vào năm ngoái.

Mức giá xe mới tăng kỷ lục rõ ràng đang tác động đến tài chính của người dân khi các khoản thanh toán hàng tháng cũng tăng vọt so với các kỷ lục trước đó. Người dân Mỹ có các khoản thanh toán hàng tháng phá vỡ mốc 700 USD vào tháng 7 năm 2022 và đang trên đà đạt 716 USD vào cuối tháng này. Đó là mức tăng 78 USD so với thời điểm này năm ngoái (tăng 12,2% số tiền người dân phải thanh toán hàng tháng). Không chỉ có sức tiêu cao hơn, người tiêu dùng cũng đang phải trả lãi suất trung bình nhiều hơn 5,51%.

Tuy nhiên, giá xe đã qua sử dụng vẫn ở mức cao, tức những người đã sở hữu ô tô sẽ có nhiều tiền hơn khi chuyển nhượng chiếc xe. Giá trung bình ô tô cũ tại Mỹ là 10.011 USD, tăng vọt 32,7% so với năm ngoái.

Trần Đình