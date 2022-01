Giá xe cũ tăng 'chóng mặt' tại Mỹ

TPO - Giá trị ô tô đã qua sử dụng tăng quá nhiều trong đại dịch COVID-19 đến nỗi các gia đình có thu nhập thấp tại Mỹ gần như không còn cơ hội để mua một chiếc xe hơi.

Theo dữ liệu mới nhất từ trang đánh giá xe hơi Edmunds, một chiếc ô tô đã qua sử dụng trung bình hiện có giá 29.000 USD và được nhiều người cạnh tranh để mua được chúng. Sẽ không có chuyện khách hàng được giảm giá mua xe so với giá chào bán ban đầu. Nếu họ không chấp nhận mức giá đấy, rất nhiều người đang xếp hàng để sẵn sàng chi trả.

Con số 29.000 USD đó thể hiện sức tăng 39% so với giá xe cũ năm trước do thiếu nguồn cung. Các vấn đề liên quan đến đại dịch và thiếu chất bán dẫn trong các nhà máy sản xuất ô tô mới đồng nghĩa với việc ít xe được xuất xưởng hơn. Đây là lí do lớn nhất khiến ô tô đã qua sử dụng trở thành một mặt hàng có giá trị lớn.

Hiện tại, chỉ có hai lựa chọn cho tầng lớp trung lưu tại Mỹ. Một là tiếp tục sử dụng chiếc xe hiện có, hoặc chỉ có thể mua một chiếc xe đã qua sử dụng. Dữ liệu cho thấy giá ô tô đã qua sử dụng tăng tổng cộng 42% kể từ khi bắt đầu đại dịch, gây ra sức ép thu nhập đối với những hộ gia đình vốn không theo kịp.

Tổ chức Edmunds nói rằng khoản thanh toán trung bình hàng tháng cho một chiếc ô tô đã qua sử dụng tăng từ 382 USD 5 năm trước lên 413 USD 2 năm trước và 520 USD ngày nay, vượt xa tỉ lệ lạm phát.

Việc bùng nổ giá không chỉ giới hạn ở những chiếc xe hai hoặc ba năm tuổi mà còn cả những loại xe cũ hơn nhiều. Trước khi bệnh dịch diễn biến phức tạp, một chiếc xe hơi hoặc SUV đã qua sử dụng chỉ có giá khoảng 8.000 USD thì giờ đây nó đã lên đến 12.000 USD.

Mức tăng như vậy trở nên khó khăn hơn đối với những người có thu nhập trung bình đang mong muốn mua xe, nhưng đáng lo ngại hơn, nhiều gia đình thu nhập thấp tại Mỹ gần như không có cơ hội để sở hữu ô tô.

An Trần