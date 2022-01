Loạt xe an toàn nhất năm 2021 ở châu Âu

TPO - Chương trình Đánh giá Xe Mới của Châu Âu (Euro NCAP) một lần nữa đã công bố danh sách những chiếc xe hoạt động tốt nhất trong các bài kiểm tra về độ an toàn và va chạm trong năm 2021, trong đó Mercedes EQS được vinh danh hai lần.

Các phương tiện được sắp xếp theo phân khúc vì không thể so sánh trực tiếp giữa những hạng mục khác nhau. Ví dụ một mẫu xe nhỏ gọn được xếp hạng năm sao có thể không an toàn chính xác như một chiếc SUV được xếp hạng năm sao.

Danh sách này chỉ bao gồm các loại xe đã được thử nghiệm vào năm 2021. Do điểm số cũng như việc đánh giá qua mỗi năm là khác nhau nên việc so sánh xe đời năm này với năm khác là không công bằng.

Để xác định xe tốt nhất trong phân khúc, việc tính toán được thực hiện bằng cách sử dụng tổng số điểm trong bốn lĩnh vực đánh giá: người lớn, trẻ em, người đi bộ và hỗ trợ an toàn. Euro NCAP chỉ sử dụng điểm số của mẫu xe cơ sở, bỏ qua trang bị tùy chọn cho danh hiệu này.

Dựa trên những thông số đó, sedan cỡ E hoạt động tốt nhất năm 2021 là Mercedes-EQ EQS, chiếc xe địa hình cỡ lớn tốt nhất là Skoda Enyaq iV, chiếc xe gia đình cỡ nhỏ là Skoda Fabia. Ngoài ra, chiếc xe chiến thắng trong phân khúc MPV cỡ nhỏ là Toyota Yaris Cross và mẫu xe địa hình cỡ nhỏ có hiệu suất cao nhất là Nissan Qashqai.

Lần đầu tiên, Euro NCAP đã có giải thưởng dành riêng cho xe điện, danh hiệu mà Mercedes-EQ EQS giành được. Mặc dù hạng mục này so sánh các loại EV trên nhiều phân khúc, nhưng tổ chức an toàn hy vọng rằng giải thưởng có thể là kênh tham khảo cho khách hàng khi lựa chọn những mẫu xe điện đáp ứng sự an toàn tốt nhất.

Về mặt điểm số, Mercedes EQS đạt 96% trong bài kiểm tra về độ an toàn dành cho người lớn, 91% dành cho Trẻ em, 76% trong an toàn cho người đi bộ và 80% trong hỗ trợ an toàn. Theo thứ tự bốn lĩnh vực trên, Skoda Enyaq iV ghi được 94%, 89%, 71% và 82%. Skoda Fabia "kiếm" được 85%, 81%, 70% và 71%. Toyota Yaris Cross đạt 86%, 84%, 78% và 81% trong khi Nissan Qashqai được 91%, 91%, 70% và 95%.

Tiến sĩ Michiel van Ratingen, thư ký của Euro NCAP cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến khá nhiều mẫu ô tô mới được tung ra thị trường, nhiều mẫu xe chạy điện, lai điện hoặc xe truyền thống đạt xếp hạng năm sao bất chấp các yêu cầu khắt khe. Xin chúc mừng những nhà sản xuất có mẫu xe dành được các giải thưởng".

