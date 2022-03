Gia đình, đồng nghiệp tiễn đưa nhạc sĩ Ngọc Châu về đất mẹ

TPO - Những bản nhạc du dương như Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Nếu điều đó xảy ra, Cô Tấm ngày nay... vang lên trong tang lễ, tiễn đưa nhạc sĩ tài hoa Ngọc Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

TPO - Sáng 18/3 tại công viên Kazik (số 138 đường Trần Phú, TP. Hội An), UBND thành phố Hội An tổ chức Lễ tưởng niệm 25 năm ngày mất kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, người góp phần phát hiện và đưa những giá trị của đô thị cổ Hội An trở thành Di sản văn hóa thế giới.