Giả danh công an lừa ‘chạy án’, chiếm đoạt 300 triệu đồng

TPO - Lo sợ bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, ông T. đưa 300 triệu đồng cho người đàn ông tự xưng là cán bộ công an để nhờ “chạy án” và bị chiếm đoạt.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) phát thông báo truy tìm ông Huỳnh Thanh Tâm (29 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2021, ông H.K.T. (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Lo sợ bị xử lý hình sự, ông T. tâm sự với người quen và gặp người đàn ông tên Vỹ (tên thật là Huỳnh Thanh Tâm) để nhờ giúp đỡ.

Khi gặp nhau, ông Tâm giới thiệu bản thân là cán bộ công an, hứa giúp xử lý êm xuôi trong vòng 3 ngày. Đổi lại, ông T. phải đưa ông Tâm 300 triệu đồng.

Thời điểm này, bị cơ quan công an mời làm việc nên ông T. lo sợ và đã đồng ý. Từ ngày 4/3/2021 đến 16/4/2021, ông T. đã đưa cho ông Tâm số tiền theo yêu cầu. Nhận được tiền, ông Tâm đã cắt liên lạc. Do nhiều lần không liên lạc được với ông Tâm nên ông T. nghi ngờ bị lừa và trình báo sự việc lên Công an quận Gò Vấp.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã xác minh được nơi ở của ông Huỳnh Thanh Tâm nhưng người này không có mặt địa phương và không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Công an quận Gò Vấp phát thông báo truy tìm. Theo đó, ai phát hiện ông Huỳnh Thanh Tâm thì báo ngay cho Công an quận Gò Vấp (584 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp), hoặc liên hệ Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái (số điện thoại 0903.112.611) để phối hợp giải quyết.