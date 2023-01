Giá căn hộ chung cư chững lại, giao dịch giảm sâu

TPO - Bộ Xây dựng cho biết, trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân các loại căn hộ chung cư không tăng so với quý trước. Đáng chú ý lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ giảm sâu, chỉ bằng khoảng 28% so với quý trước đó.

Giá căn hộ chung cư chững lại

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và cả năm 2022.

Về lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp số liệu từ các địa phương có báo cáo, trong Quý IV/2022, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là 14.349 giao dịch (bằng khoảng 28% so với quý III/2022).

Trong đó, tại miền Bắc có 3.821 giao dịch, tại miền Trung có 5.968 giao dịch, tại miền Nam có 4.560 giao dịch. Riêng tại TP Hà Nội có 454 giao dịch thành công, tại TP HCM có 1.986 giao dịch thành công.

Lượng giao dịch đất nền thành công là 149.197 giao dịch (bằng khoảng 130% so với quý III/2022), trong đó: tại miền Bắc có 29.402 giao dịch; tại miền Trung có 32.579 giao dịch; tại miền Nam có 87.216 giao dịch thành công.

Về giá nhà ở một số loại bất động sản, theo Bộ Xây dựng, trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân các loại căn hộ chung cư (bao gồm: căn hộ bình dân, trung cấp, cao cấp) không tăng so với quý trước. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng những chính sách cam kết, chia sẻ lợi nhuận, hỗ trợ lãi suất,… nhằm kích cầu thị trường.

Trong khi đó, giá giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền trong các dự án tại nhiều địa phương trong năm 2022 tăng cao trong hai quý đầu năm và giảm dần về cuối năm. Trong quý IV, giá giao dịch bình quân nhà ở riêng lẻ, đất nền cơ bản không tăng so với quý trước; cá biệt có một số dự án tại một số khu vực có xu hướng giảm nhưng không nhiều.

Bất động sản công nghiệp được ghi nhận là điểm sáng của thị trường bất động sản năm 2022 với tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trên cả nước có xu hướng tăng, đạt khoảng trên 80%, trong đó tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam đạt cao nhất cả nước, đạt khoảng 85%.

Một số khu công nghiệp tại TP Hà Nội, TP HCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bình Dương được lấp đầy gần như hoàn toàn. Tỉnh Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước, với 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 95%.

Giá thuê tăng khoảng 10% so với kỳ trước, trung bình 100-120 USD/m2/chu kỳ thuê và có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam do nguồn cung hạn chế. Trong đó, giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại TP Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong khoảng từ 90-120 USD/m2/chu kỳ thuê.

Giá thuê trung bình trong các khu công nghiệp tại thành TP HCM và các tỉnh miền Nam trong khoảng từ 100-300 USD/m2/chu kỳ thuê. Trong đó, giá thuê trung bình tại TP HCM khoảng từ 180-300 USD/m2/chu kỳ thuê, cao nhất cả nước.

Đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2022, giá bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) tại hầu hết các dự án đang mở bán vẫn giữ nguyên mức giá của quý III/2022.

Đối với bất động sản văn phòng cho thuê, giá cho thuê văn phòng bình quân toàn thị trường ở thời điểm quý IV/2022 tăng khoảng 10% so với thời điểm cuối năm 2021. Giá tăng trên cả hai phân khúc, chủ yếu đến từ các tòa nhà mới chất lượng cao đã đạt đủ tỷ lệ lấp đầy.

Xu hướng dịch chuyển địa điểm thuê văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm tới các tòa nhà văn phòng hạng B, C có chất lượng tốt, giá cả thấp hơn và dịch chuyển vị trí thuê ra ngoài khu vực trung tâm vẫn diễn ra trong năm 2022. Tuy nhiên không rõ rệt như thời điểm năm 2020-2021.

Nguồn cung sụt giảm

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong năm 2022, các dự án bất động sản mới được cấp phép tiếp tục giảm so với các năm 2021 khiến nguồn cung bất động sản, nhà ở đặc biệt là nhà ở dành cho đối tượng thu nhập thấp vẫn còn hạn chế.

Cụ thể, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, cả nước có 126 dự án với 55.732 căn hộ được cấp phép (số lượng dự án bằng khoảng 52,7% so với năm 2021). Có 466 dự án với 228.029 căn hộ đang được triển khai xây dựng (bằng khoảng 47,7% so với năm 2021). Có 91 dự án với 18.206 căn hộ đã hoàn thành xây dựng (bằng khoảng 55,2% so với năm 2021).

Đối với dự án nhà ở xã hội, trên cả nước có 09 dự án được cấp phép mới với quy mô 5.526 căn hộ. Có 114 dự án với 6.196 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Có 27 dự án với 8.245 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng.

Đối với dự án nhà ở công nhân, trên cả nước có 02 dự án được cấp phép mới với quy mô 1.729 căn hộ. Có 01 dự án với 32 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Có 04 dự án với 2.328 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng.

Đối với dự án du lịch, nghỉ dưỡng, trên cả nước có 12 dự án được cấp phép, số lượng dự án bằng khoảng 23% so với năm 2021. Có 30 dự án đã hoàn thành xây dựng.

Về số lượng dự án và căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, Bộ Xây dựng cho biết, trên cả nước có 252 dự án với 65.909 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng (giảm gần 50.000 căn hộ và bằng khoảng 58% so với năm 2021).