Giá căn hộ bán kính 500m dọc tuyến metro tăng trên 40%

TPO - Theo dữ liệu của Savills giá bất động sản gần tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40-60% trong vòng 1 năm. Khi hệ thống Metro và hạ tầng giao thông công cộng trong các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM phát triển, đây sẽ là cơ hội để giá trị các bất động sản gần các trạm metro tăng lên.

Hệ thống metro và hạ tầng giao thông công cộng đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển đô thị, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Sự ra đời và đưa vào hoạt động của các tuyến metro không chỉ tạo ra hình thức di chuyển mới mẻ, tiện lợi mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị bất động sản trong khu vực.

Một trong những yếu tố chính dẫn đến sự tăng giá bất động sản xung quanh các trạm metro là tính tiện lợi mà hệ thống giao thông công cộng mang lại. Khi các tuyến metro xuất hiện, thời gian di chuyển giữa các khu vực trong thành phố được rút ngắn đáng kể.

Thêm vào đó, sự phát triển của hệ thống metro dẫn đến việc cải thiện hạ tầng đô thị ở những khu vực lân cận. Những nâng cấp này có thể bao gồm việc nâng cấp đường sá, xây dựng thêm các tiện ích công cộng như công viên, trung tâm mua sắm, và các cơ sở hạ tầng khác. Khi môi trường sống được cải thiện, nó sẽ tạo ra một sức hút mạnh mẽ góp phần làm gia tăng giá trị bất động sản trong khu vực.

Trên thực tế, ở London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Thái Lan, Singapore… hay những quốc gia phát triển khác, khi hệ thống metro phát triển thì thị trường bất động sản, đặc biệt là các dự án chung cư xung quanh cũng phát triển theo với mức tăng giá ổn định nhờ khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Giá bất động sản ở đây thường có giá cao hơn 20 – 40% so với các khu vực khác.

Theo nghiên cứu của Savills, giá căn hộ dọc theo tuyến metro liên tục gia tăng từ thời điểm mở bán với mức tăng trung bình từ 35% - 70% tùy thuộc vào vị trí, cá biệt có dự án gấp đôi trong giai đoạn 2015-2023. Đơn cử, Savills ghi nhận căn hộ Masteri Thảo Điền nằm sát tuyến metro kết nối từ trung tâm đến TP Thủ Đức, mở bán từ cuối năm 2014, năm 2015 có giá từ 35-39 triệu đồng/m2 thì đến hiện nay (Q2/2024) đã đạt giá thứ cấp dao động từ 69-75 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, giá trung bình các căn hộ tại quận Cầu Giấy cho các phân khúc trong bán kính 500m so với các nhà ga tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ Q3/2023 so với Q3/2024. Theo dữ liệu tăng giá ở các khu vực nằm xa tuyến metro này, mức giá căn hộ tại thị trường do nguồn cung thiếu hụt cũng đẩy mức giá tăng bình quân khoảng 25% - 35% tùy vị trí. Điều đó, cho thấy rằng lợi thế của nhà ga metro cũng đã tác động khiến cho giá bất động sản xung quanh tăng cao hơn 5%-15% so với mức tăng giá chung.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc, Bộ phận Định giá và Tư vấn Savills đánh giá: “Tuyến metro sẽ góp phần làm tăng giá trị của bất động sản dọc lộ trình của nó. Quan trọng hơn, hệ thống metro giúp nâng cao đáng kể đời sống xã hội của người dân Thủ đô. Phương tiện công cộng này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhờ chạy bằng điện và tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân.”

Hiện tại, hệ thống metro tại Hà Nội và TP.HCM đang trong quá trình triển khai với một số tuyến chính đang hoạt động và thi công. Tại Hà Nội, hiện đã vận hành hai tuyến metro đó là tuyến số 2A (Cát Linh - Hà Đông), bao gồm 12 nhà ga: Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành Đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Yên Nghĩa. Tuyến 2A có chiều dài khoảng 13,1 km, đã chính thức đưa vào khai thác.

Và tuyến số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) có chiều dài 12,5km (8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm). Tuyến có 12 nhà ga, trong đó 8 ga trên cao (Nhổn, Minh Khai, Phú Diễn, Cầu Diễn, Lê Đức Thọ, ĐH Quốc gia Hà Nội, Chùa Hà, Cầu Giấy) và 4 ga ngầm (Kim Mã, Cát Linh, Văn Miếu, Ga Hà Nội). Tuyến số 3 đoạn trên cao đã được vận hành từ ngày 8/8/2024.

Đối với TP.HCM, tuyến metro đầu tiên đang hoàn thành là tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2024. Tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã có gần 97% mặt bằng, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh hoàn thành cuối quý II/2025 với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Thành phố cũng có kế hoạch phát triển thêm các tuyến metro khác trong giai đoạn tiếp theo.