Gây ấn tượng trước đội bóng đứng thứ 2 thế giới, ĐT nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt ngày trở về

TPO - Đầu giờ chiều ngày 27/6, ĐT nữ Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), kết thúc thành công chuyến tập huấn 3 tuần tại châu Âu nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand.

Kết thúc 3 tuần tập huấn ở châu Âu, ĐT nữ Việt Nam đã rời Đức vào ngày 26/6, sau đó trở về Việt Nam đầu giờ chiều ngày 27/6. Chuyến tập huấn được đánh giá rất thành công khi thầy trò HLV Mai Đức Chung được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời có 4 trận giao hữu đầy bổ ích, bao gồm trận đấu với ĐT nữ Đức.

Trước đối thủ từng 2 lần vô địch World Cup, 8 lần lên đỉnh Euro và hiện xếp thứ 2 thế giới, ĐT nữ Việt Nam không hề tỏ ra sợ hãi. Họ tự tin chơi theo cách của mình, phòng ngự kỷ luật và chờ đợi cơ hội phản công. Sau những ngày tập luyện chăm chỉ, các cô gái Việt Nam đang vận hành khá tốt sơ đồ 5-4-1 cùng lối chơi đề ra. Hệ thống phòng thủ nhiều lớp và bọc lót tốt đã hạn chế tối đa các mối đe dọa, trong khi các cầu thủ cũng chuyển đổi trạng thái, luân chuyển bóng rất nhanh để tối ưu các cơ hội có được.

Pha lập công của Thanh Nhã phút 90+2 là thành quả đáng khen ngợi. Ngoài chiến thuật, tinh thần và bản lĩnh, yếu tố thể lực của ĐT nữ Việt Nam cũng được cải thiện. Họ hoàn toàn đủ khả năng để đương đầu với thử thách khó khăn tại World Cup 2023 sắp tới.

Sau chuyến bay dài, tinh thần và sức khỏe của toàn đội khá tốt. Từ sân bay, các tuyển thủ được ưu tiên hỗ trợ làm thủ tục nhanh nhất để về Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam nghỉ ngơi, một số thành viên khác trong BHL ở lại nhận hành lý và di chuyển về sau.

Theo kế hoạch, sáng mai (28/6) đội sẽ nghe giảng viên FIFA nói về luật thi đấu VCK FIFA World Cup nữ 2023. Các cầu thủ có 10 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới New Zealand vào ngày 5/7 để làm quen với điều kiện tập luyện và thi đấu tại VCK Bóng đá nữ thế giới 2023. Trong thời gian tập huấn tại New Zealand, ĐT nữ Việt Nam sẽ còn 2 trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10/7 và Tây Ban Nha vào ngày 14/7.