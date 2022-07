Gần 8 năm làm không xong 3km đường: Chỉ vì vướng đền bù giải tỏa

TP - Tuyến đường nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài 9,6 km được khởi công xây dựng năm 2014, dự kiến năm 2018 sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên sau 8 năm con đường vẫn còn dang dở.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng (vốn T.Ư trên 207,7 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách địa phương và các nguồn khác) do Ban quản lý Đầu tư xây dựng (Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư đi qua các xã Bình Trị, Bình Hải và Bình Hòa, huyện Bình Sơn (KKT Dung Quất). Đến nay còn 3km (qua địa bàn xã Bình Trị, Bình Hải) chưa biết khi nào mới hoàn thành.

Việc thi công diễn ra ì ạch, chậm chạp khiến người dân bức xúc. Theo ghi nhận của PV, tại một số vị trí chưa hoàn thành, hệ thống cống thoát nước, cáp viễn thông được lắp đặt sơ sài, nằm ngổn ngang trên mặt đường, không có rào chắn cảnh báo… như những “cái bẫy” chờ chực. “Tai nạn xảy ra liên tục, ngày nào cũng có 2-3 trường hợp ngã do mất tay lái, nhất là vào ban đêm, tầm quan sát bị hạn chế. Người dân cảm thấy khá bất an khi qua lại tuyến đường này”, ông Lê Minh Quang trú thôn An Lộc, xã Bình Trị, cho hay.

Vướng nhiều thứ

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thi công đạt 81% khối lượng, với số vốn được bố trí cho dự án gần 342 tỷ đồng. Chỉ còn khoảng 3 km vẫn bỏ dở dang.

Nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ suốt nhiều năm do công tác đền bù, hỗ trợ di dời gặp khó khăn. Nhiều hộ dân không chấp thuận mức đền bù, hỗ trợ vì cho rằng quá thấp so với giá thị trường. Ông Phạm Cầu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, hiện vẫn có nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Xã đã kiến nghị chủ đầu tư nên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công hoàn thành dự án càng sớm càng tốt để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, nhất là vào mùa mưa bão.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng (Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, giai đoạn 2014-2015 đã phê duyệt phương án bồi thường, nhưng lại chưa bố trí được đất tái định cư (TĐC) cho các hộ dân phải di dời vì dự án, nên nhiều hộ dân mặc dù đã nhận tiền bồi thường, nhưng vì chưa được cấp đất TĐC, nên chưa thể tháo dỡ nhà cửa nhường đất cho dự án. Ông Tuấn cũng cho biết, với tình trạng như hiện nay thì đến cuối năm 2022, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và đưa vào sử dụng được.

Trước những khó khăn phát sinh, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023.

Ông Võ Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn chia sẻ, quá trình triển khai, trải qua nhiều cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng khác nhau của UBND tỉnh Quảng Ngãi, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, hỗ trợ. Ngoài ra, trên tuyến đường này người dân mua bán, chuyển nhượng đất rất nhiều, nên quá trình tìm đúng chủ đất là rất khó khăn.

Cũng theo ông Võ Thanh Tuấn, hiện còn khoảng 13 hộ chưa thống nhất bàn giao mặt bằng cho dự án, trong đó có 10 hộ ở xã Bình Hải và 3 hộ ở xã Bình Trị. Thời gian tới, trung tâm sẽ đề nghị UBND huyện Bình Sơn bố trí quỹ đất TĐC đối với nhóm hộ chưa được xử lý thủ tục cấp đất TĐC. Còn đối với nhóm hộ không đồng ý nhận tiền với mức giá đền bù của nhà nước, đơn vị củng cố hồ sơ trình UBND huyện thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.