Gần 2 năm, người dân khu tái định cư sân bay Long Thành vẫn ngóng việc làm

TPO - Người dân đã vào ở khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn, tuy nhiên đến nay các tiện ích xã hội vẫn chưa có, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, đào tạo nghề cho người lao động vẫn chưa triển khai được

Siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành có diện tích lên tới 5 ngàn ha. Để thực hiện dự án, hơn 5 ngàn hộ dân đã phải di dời về nơi ở mới để nhường đất làm sân bay. Các hộ dân được bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) rộng 280ha, đáp ứng tái định cho hơn 4,8 ngàn hộ dân bị thu hồi đất thi công dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Để phục vụ người dân trong khu tái định cư, theo thiết kế, quy hoạch, tại đây sẽ có đầy đủ các tiện ích xã hội như chợ, nhà văn hóa, công viên, trường học.

Đến thời điểm này, UBND huyện Long thành đã xét bố trí tái định cư cho 3.985 hộ, khoảng 427 hộ còn lại đang thực hiện quy trình xét duyệt cấp đất tái định cư; có hơn 1.500 căn nhà đã và đang xây dựng tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Hiện khu vực xây dựng sân bay đã thu hồi đạt 95,08% và đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam đạt 96%, đáp ứng mặt bằng thi công của chủ đầu tư.

Tuy nhiên đến nay đã gần 2 năm, nhưng các công trình nhà văn hóa, chợ, trường học vẫn chưa có (chỉ mới có 1 trường mẫu giáo được xây dựng hoàn thành) để phục vụ đời sống người dân trong khu tái định cư.

Ngoài tái định cư và hỗ trợ di dời, người dân trong độ tuổi lao động trong diện di dời còn được giới thiệu việc làm, đào tạo nghề. Tuy nhiên người dân trong khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phản ánh hiện nay vẫn chưa được thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, kinh doanh cho các hộ dân khi di dời dẫn đến nhiều người về nơi ở mới không còn đất sản xuất, nghề nghiệp không ổn định.

Một số trường hợp cho biết đã đăng ký nhưng vẫn chưa được học nghề. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm thực thi chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh, xây chợ, trung tâm văn hóa để ổn định đời sống.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Đồng Nai, đơn vị này đã triển khai cho người dân đăng ký học nghề, tuy nhiên phần lớn người trong độ tuổi lao động đều đã làm công nhân trong các nhà máy và các công việc khác ổn định từ trước, chỉ có vài chục người đăng ký học nghề ở nhiều nhóm nghề khác nhau nên việc đào tạo nghề chưa triển khai được.

UBND Đồng Nai cho biết trong dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình; trong đó có 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, một chợ, trung tâm văn hóa, một trụ sở UBND xã.

Đến nay, có 1 trường mầm non và trụ sở UBND xã đã hoàn thành. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tiến hành các thủ tục để thu hồi tiền tạm ứng của 5 gói thầu bao gồm: gói thầu số 8 - xây dựng trường mầm non số 1; gói thầu số 18 - xây dựng trung tâm văn hóa; gói thầu số 19 - xây dựng trường THCS số 5; gói thầu số 27 - xây dựng trường tiểu học số 1 và gói thầu số 28 - xây dựng trường THCS số 2. Đây là các gói thầu do nhà thầu không triển khai thi công đúng tiến độ bị thu hồi để tiến hành đấu thầu lại.