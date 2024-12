G-Dragon gây xôn xao sau lệnh thiết quân luật

TPO - G-Dragon gây xôn xao khi nhấn Thích một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung ám chỉ về lệnh thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc. Không chỉ vậy, lượt tìm kiếm album “Coup D'état” của thủ lĩnh Big Bang tăng vọt sau vụ việc gây rúng động.

Tối muộn ngày 3/12 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và ban bố thiết quân luật lần đầu tiên kể từ năm 1979. Tuy nhiên, trước áp lực dư luận và Quốc hội, ông chủ Nhà Xanh thông báo bãi bỏ lệnh vừa ban hành.

Dù chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, lệnh thiết quân luật gây ra sự gián đoạn đáng kể trong mọi khía cạnh của quốc gia Đông Bắc Á, bao gồm cả ngành giải trí. Nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận đối với nguyên thủ quốc gia.

Dù không bình luận trực tiếp, G-Dragon được cho là có động thái ẩn ý tỏ rõ lập trường cá nhân về vụ việc.

Ngày 4/12, nhà thơ Ha Sang Wook đăng lên tài khoản mạng xã hội bức ảnh chụp màn hình một trang giấy in chữ, với nội dung: “Làm ơn, hãy tự mình đi đi”.

Đây là câu thơ được trích từ tập thơ Not Turning Off the Lights Before Lying on the Bed (tạm dịch: Không tắt đèn trước khi nằm lên giường) do ông sáng tác.

Bài đăng mặc dù không trực tiếp đề cập đến Tổng thống Yoon hay thiết quân luật, nhưng xét đến thời điểm, nhiều người hiểu rằng nhà thơ muốn nhắm đến nhà lãnh đạo sinh năm 1960. Nó được cho là hưởng ứng lời kêu gọi ngày càng tăng về việc luận tội ông Yoon, cũng như chủ động từ chức.

Điều khiến cư dân mạng Hàn Quốc chú ý hơn cả là tài khoản cá nhân của G-Dragon nằm trong số những người nhấn “Thích” bài đăng. Mọi người suy đoán đây là cách anh thể hiện sự ủng hộ đối với số đông công chúng Hàn Quốc.

Trong khi phản ứng của thủ lĩnh Big Bang chỉ là suy đoán, âm nhạc mà anh tạo ra trở thành tâm điểm chú ý sau tuyên bố thiết quân luật là điều không phải bàn cãi.

Trong những giờ sau mệnh lệnh, album Coup D'état phát hành năm 2013 của nam nghệ sĩ 36 tuổi trở thành thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm của Hàn Quốc. Các từ khóa liên quan đến album cũng thống trị bảng xếp hạng tìm kiếm của Melon, dẫn đầu danh sách tìm kiếm nhiều nhất tại thời điểm đó.

Coup D'état có nghĩa là cuộc đảo chính. Thông điệp mà nam rapper muốn truyền tải 11 năm trước là cách anh chiến đấu với chính mình, giằng xé trong tâm trí.

Hai bài hát được chú ý nhiều nhất trong album sau thiết quân luật là Coup D'état và Bullsh*t (Chuyện nhảm nhí).