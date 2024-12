Harry quyết bám trụ nước Mỹ

TPO - Hoàng tử Harry tuyên bố anh và Meghan Markle không có kế hoạch trở lại Anh, thay vào đó quyết tâm bám trụ nước Mỹ vì tương lai các con.

Ngày 4/12, Hoàng tử Harry tham dự Hội nghị thượng đỉnh DealBook thường niên của tờ The New York Times ở thành phố New York. Tại sự kiện, Harry cùng nhà báo Andrew Ross Sorkin, người sáng lập Dealbook - dịch vụ tin tức tài chính thuộc The New York Times, bàn sâu về phương tiện truyền thông chính thống, thông tin sai lệch và những nỗ lực nhằm biến thế giới kỹ thuật số trở thành một nơi an toàn hơn.

Trong cuộc trò chuyện, anh đã giải đáp một số tin đồn liên quan đến cuộc sống cá nhân.

Về nghi vấn đang dọn đường trở về quê nhà, Harry tuyên bố anh và vợ Meghan Markle không có kế hoạch đưa 2 con, Archie và Lilibet, trở lại Vương quốc Anh. An ninh là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định bám trụ nước Mỹ của vợ chồng Sussex trong hiện tại.

“Tôi thích cuộc sống ở đây và nuôi dạy con cái ở đây. Có những hoạt động mà tôi có thể làm cùng Archie và Lilibet ở nơi này, nhưng chắc chắn không thể làm được ở Anh”, Công tước xứ Sussex chia sẻ.

Hoàng tử Harry nói thêm đang tập trung vào mục tiêu trở thành người chồng, người cha tốt nhất có thể.

Gần cuối buổi phỏng vấn, Sorkin hỏi Harry về những đồn thổi trên mạng xã hội rằng hoàng tử tóc đỏ và vợ gặp trục trặc hôn nhân, thậm chí ly hôn, vì không xuất hiện cùng nhau mà tham gia các sự kiện riêng biệt, Harry ở New York còn Meghan ở California.

Hoàng tử sinh năm 1984 đánh giá sự chú ý quá mức của công chúng đến cuộc hôn nhân của anh “chắc chắn không phải là điều tốt”.

Anh đề cập đến việc những tờ báo lá cải liên tục đưa những thông tin sai sự thật về gia đình anh: “Có vẻ như chúng tôi đã mua hoặc chuyển nhà 10 hoặc 12 lần. Có vẻ như chúng tôi cũng đã ly hôn khoảng 10 hoặc 12 lần. Vậy nên, điều này giống như, ‘Cái gì cơ?’. Thật khó để theo kịp nhưng đó là lý do tại sao bạn cần lờ nó đi. Những người mà tôi cảm thấy thương hại nhất là những kẻ phá đám. Mong mỏi của họ cứ được xây lên liên tục và sau đó không có gì xảy ra. Vì vậy, tôi cảm thấy thương hại cho họ. Tôi thực sự đã làm vậy”.

Con trai út Vua Charles còn đùa rằng khả năng cao cuộc trò chuyện giữa anh với nhà báo The New York Times bị xuyên tạc hoặc bóp méo theo cách nào đó bất lợi cho anh, thậm chí chính Sorkin cũng bị chế giễu không ngừng.

“Về chuyện đó, tôi chỉ có thể xin lỗi thôi. Nhưng các vị đã mời tôi, nên đó không phải là lỗi của tôi”, Harry nói khiến khán giả cười rộ lên.

Kết thúc chương trình, Harry có lịch trình tham dự buổi ra mắt triển lãm nghệ thuật gây quỹ từ thiện Sentebale ở New York.

Cùng thời điểm, Meghan xuất hiện quyến rũ với đầm quây đen tại sự kiện Paley Honors Fall Gala 2024 tại khách sạn Beverly Wilshire ở Beverly Hills, Los Angeles.

Theo People, cựu diễn viên có mặt để ủng hộ nhà làm phim tỷ phú Tyler Perry (cha đỡ đầu của Công chúa Lilibet) được trao Giải thưởng Paley Honors - giải thưởng cao nhất từ ​​ Trung tâm Truyền thông Paley.