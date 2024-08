Fan nữ lao vào đánh nhau vì Vương Nhất Bác

TPO - Không chỉ gây náo loạn trên mạng xã hội, fan của Vương Nhất Bác còn gây ồn ào ngoài đời thực. Nhóm fan nam diễn viên lao vào xô xát, tranh cãi bên ngoài đêm nhạc đang nhận nhiều chỉ trích.

Đêm nhạc kỷ niệm 15 năm thành lập công ty giải trí Yuehua diễn ra hôm 24/8, quy tụ nhiều nghệ sĩ nhưng mọi sự chú ý đổ dồn vào Vương Nhất Bác và fan của nam diễn viên.

Các khán đài trong đêm nhạc được phủ kín ánh sáng sắc xanh lá cây - màu đại diện cho fan Vương Nhất Bác, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của nam nghệ sĩ sinh năm 1997 trong giới showbiz Hoa ngữ.

Nhiều thông tin về Vương Nhất Bác “xếp hàng” trên hotsearch Weibo, lấn át các nghệ sĩ cùng tham dự dù đều góp mặt trong đêm nhạc của công ty.

Tuy nhiên cộng đồng fan của Vương Nhất Bác phức tạp, có những mục đích khác nhau và gây nên tình trạng hỗn loạn trên mạng xã hội và ngay cả đời thực.

Cụ thể, Weibo lan truyền hình ảnh fan Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - cặp sao được fan ghép đôi trong phim Trần tình lệnh - đến rất đông ủng hộ cho thần tượng, mang theo lighstick màu vàng cổ vũ đêm nhạc. Thông tin này nhanh chóng được fan của nam diễn viên phản pháo, chỉ ra hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Đêm nhạc được fan tạo biển xanh nhưng lại bị đổi lẫn lộn màu sắc.

Không chỉ “gây chiến” trên không gian mạng, ngoài sân vận động nơi diễn ra đêm nhạc Yuehua phức tạp không kém. Một số clip lan truyền nhóm fan vây quanh cô gái bị ngã và cười nhạo. Cô gái này được cho là “fan couple” của Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến. Ở clip khác, nhóm fan đồng loạt hô tên Tiêu Chiến kèm những từ ngữ tiêu cực.

Đoạn video khác cho thấy hai fan nữ lao vào giật tóc, đẩy ngã nhau, nhân viên sự kiện phải đứng ra can ngăn. Theo thông tin từ những người có mặt, một người là fan của Vương Nhất Bác, người còn lại là fan couple.

Sức ảnh hưởng của phim chuyển thể đam mỹ khiến lượng fan couple nam - nam tăng đột biến. Áp đảo tại showbiz Trung Quốc nhiều năm qua là fan couple của Vương Nhất Bác và bạn diễn Tiêu Chiến. Cả hai từng đóng chung phim cổ trang Trần tình lệnh (2019), có nhiều tương tác thân mật và được fan ghép cặp. Tác phẩm đưa tên tuổi của hai nghệ sĩ lên tầm cao mới trong sự nghiệp.

Vương Nhất Bác 27 tuổi, từng hoạt động ở Hàn Quốc với tư cách ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc Trung - Hàn UNIQ. Sau thời gian ngụp lặn không được chú ý, Vương Nhất Bác trở về quê nhà, đóng Trần tình lệnh cùng Tiêu Chiến và thay đổi cuộc đời từ đây, hiện là ngôi sao được săn đón hàng đầu ở Trung Quốc.

Một số tác phẩm có sự đóng góp của Vương Nhất Bác là Đại thoại Tây Du 3, Đối tác hoàn hảo, Hữu Phỉ, Phong khởi Lạc Dương, Băng vũ hỏa, Vô danh...

Không chỉ nổi bật ở mảng diễn xuất, Vương Nhất Bác gặt hái được nhiều thành công khi tham gia TVShow như Street dance of China (2022), Let’s Chat (2021), My Legacy and I (2021), Daily cloud time (2020), Now you sing (2019)…