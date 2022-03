F0 giảm mạnh, Hà Nội yêu cầu các trường dạy trực tiếp cho lớp 7-12

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong việc tổ chức dạy học trực tiếp từ lớp 7-12.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo căn cứ công văn của UBND TP về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và mở cửa các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn, Sở GD&ĐT đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lí kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn nhất cho học sinh, giáo viên.

Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong trường học của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT cũng như các hướng dẫn của TP, bám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương để kịp thời có phương án dạy trực tiếp cho học sinh từ lớp 7-12. Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu các trường học quan tâm đến học sinh cuối cấp, lớp 9, lớp 12.

Sở GD&ĐT giao Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND các đơn vị xem xét, phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn an toàn, hiệu quả, linh hoạt.

Từ sau Tết Nguyên đán, Hà Nội mở cửa cho học sinh từ lớp 7-12 đi học trực tiếp tuy nhiên sau đó vì số ca mắc COVID-19 tăng cao, nhiều xã/ phường có dịch ở cấp độ 3, hàng trăm trường học đã đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến.

Trong khi đó, học sinh lớp 1-6 các quận nội thành, trẻ mầm non ở Thủ đô đến nay đã ở nhà, học trực tuyến từ cuối tháng 4/2021 đến nay (khoảng gần 11 tháng). Hà Nội chưa có phương án nào cho đối tượng này quay lại trường học khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2021-2022. Riêng học sinh lớp 1-6 của các huyện, thị xã ngoại thành trước đó cũng đã được đi học tuy nhiên sau đó cũng chuyển sang học trực tuyến do tình hình dịch phức tạp.

Hôm qua, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Lưu Hoa cho biết, tuần qua tỷ lệ giáo viên và học sinh F0 giảm mạnh. Tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn đảm bảo và duy trì thích ứng linh hoạt theo các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của thành phố và ngành giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở GD&ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 - 12 phù hợp tình hình mới.