EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định dịp lễ Quốc khánh

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhân dân cả nước.

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cho biết, tính trung bình trong cả kỳ nghỉ lễ (từ 1/9 đến 4/9/2023) công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc là 30.505 MW, mức tiêu thụ trung bình ngày toàn quốc trong dịp Lễ Quốc khánh là 644 triệu kWh.

Số liệu thống kê cho thấy mặc dù tiêu thụ điện toàn quốc bình quân ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay giảm khoảng 22% so với trước kỳ nghỉ nhưng cũng đã tăng hơn 2,3% so với cùng kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022.

Nhờ sự tích cực chủ động chuẩn bị của EVN và các đơn vị thành viên về phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tổ chức ứng trực tăng cường, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ, nên trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023, các nhà máy điện cùng hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã cơ bản vận hành an toàn, ổn định.

“Trong dịp lễ, tập đoàn và các đơn vị đã không để xảy ra tai nạn lao động, không có hiện tượng cháy nổ về điện. Do thời tiết mưa giông ở khu vực miền Nam diễn ra thường xuyên trong dịp lễ đã dẫn tới một số sự cố lưới điện cục bộ trên lưới trung hạ áp, các đơn vị Điện lực ứng trực đã khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố”, EVN cho hay.

Nhận định trước về tình hình tiêu thụ điện giảm thấp so với ngày thường, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã chủ động thông tin sớm tới các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện để cảnh báo về vấn đề an ninh - an toàn trong vận hành hệ thống điện trong dịp Lễ quốc khánh.

Đến nay, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết nhờ sự tích cực phối hợp của các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện, các chủ đầu tư nguồn phát điện (kể cả điện mặt trời mái nhà) về cơ bản đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ trong cả kỳ nghỉ lễ, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.

Trước kỳ nghỉ lễ, EVN đã yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và cung cấp đủ điện dịp nghỉ lễ 2/9.

Cụ thể, các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong các ngày kỷ niệm Quốc khánh với những nội dung chủ yếu như: Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý, đảm bảo an toàn, ổn định, tin cậy, liên tục trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương. Đáng chú ý, EVN và các đơn vị không thực hiện cắt điện trong ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, trừ trường hợp xử lý sự cố.

EVN cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, EVN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Các tổng công ty điện lực chỉ đạo công ty điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm cần đảm bảo cung cấp điện ổn định, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian nghỉ lễ 2/9. Ngoài ra, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thông báo cho các đơn vị phát điện ngoài EVN đảm bảo mức độ sẵn sàng cao nhất để đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy động.