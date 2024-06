EURO 1980, cuộc 'cải lùi' của UEFA

TPO - Thành công của EURO 1972 và 1976 đã mang đến những tín hiệu tích cực, khiến UEFA phải thay đổi. Từ năm 1980, cơ quan này đồng ý tăng gấp đôi số đội tham dự. Nhưng việc UEFA áp dụng thể thức lạ khiến các đội tuyển trở nên toan tính, giải đấu mất đi tính hấp dẫn.

EURO 1980, sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 22/6, là phiên bản đầu tiên có 8 đội. Italia là quốc gia đăng cai. Nước chủ nhà thể hiện sự chu đáo, hiếu khách khi sử dụng đến 4 sân bóng cho VCK, dù cả giải chỉ có tổng cộng 14 trận, gồm Olimpico của Rome, San Siro của Milan, San Paolo của Naples và Comunale của Turin. Rome đăng cai trận chung kết trong khi Naples tổ chức trận tranh hạng ba.

Theo thể thức mới, 8 đội sẽ chia thành 2 bảng đá vòng tròn 1 lượt, từ đó đội dẫn đầu sẽ tiến thẳng vào trận chung kết, trong khi đội nhì 2 bảng tranh hạng ba. Nhưng chính cách sắp xếp ấy vô hình trung đã tác động tiêu cực đến giải đấu. Vì một số đội gần như không có hy vọng đứng đầu nên họ không quá nỗ lực, trong khi những đội giàu tham vọng thì tính toán với mục tiêu nhất bảng.

Vì vậy, vòng bảng chứng kiến chuỗi trận buồn tẻ. Thay vì tấn công đẹp mắt, cống hiến, các trận đấu bị vỡ vụn bởi lối đá tiểu xảo, bạo lực. Đỉnh điểm là màn so tài giữa Anh và Bỉ. Dưới sân, các cầu thủ đá người nhiều hơn đá bóng. Trên khán đài, CĐV các bên liên tục xung đột với nhau.

Cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay, khiến trận đấu phải tạm dừng một thời gian dài. Sự xấu xí của trận đấu khiến cả những đài truyền hình ở Anh, vốn ủng hộ đội nhà, cũng phải cắt sóng trực tiếp chỉ sau vài phút.

HLV Ron Greenwood của tuyển Anh bực tức phản ứng về những gì đã xảy ra: “Tôi tự hào về nghề nghiệp của mình nhưng khi những chuyện như thế này xảy ra, tôi thấy xấu hổ với bóng đá. Với CĐV, họ là những kẻ ngốc và chúng tôi không muốn làm gì cho họ. Tôi ước gì tất cả họ sẽ được đưa lên thuyền và thả xuống biển.

Đội trưởng Kevin Keegan cũng gay gắt không kém: “Tôi biết 95% những người theo dõi chúng tôi là những người tuyệt vời, số còn lại chỉ là những kẻ say rượu”.

Một đội tuyển khác mang đến giải đấu thứ bóng đá xù xì, thiếu cống hiến là Italia. Dù lọt vào trận tranh hạng ba nhưng cả giải họ chỉ ghi tổng cộng 2 bàn, với 1 bàn ở vòng bảng và 1 bàn ở trận đấu cuối cùng.

Ngoài trận Anh vs Bỉ, nhiều màn đối đầu khác bị xem là quá tính toán. Những thống kê cũng phản ánh sự tẻ nhạt của vòng chung kết này. Với trung bình 1,93 bàn/trận, EURO 1980 là giải đấu xuất hiện ít bàn thắng nhất lịch sử. Hầu hết các VCK sau này đều vượt mốc 2 bàn/trận, trong khi EURO 1980 là kỳ duy nhất không đạt mốc 2 bàn. So với mức trung bình hơn 4 bàn/trận ở EURO 1960, NHM càng có lý do để không hài lòng.

Đây chính là VCK ít khán giả tới sân thứ nhì lịch sử, với 24.676 người trung bình mỗi trận, chỉ hơn VCK đầu tiên, nơi điều kiện sân bãi còn hạn chế làm ảnh hưởng đến nhu cầu xem bóng đá của người dân.

Ở một giải đấu ảm đạm như vậy, Bỉ đã nổi lên thành ngôi sao sáng. Nhờ màn trình diễn đầy cảm hứng những cái tên như Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff và Erwin Vandenbergh, ĐT Bỉ đã lọt vào trận chung kết, chỉ thua Tây Đức với bàn thắng định đoạt cuộc chơi ở phút 88.

Với Tây Đức, họ có lần thứ 2 vô địch châu Âu, trở thành quốc gia giàu thành tích nhất ở thời điểm đó. Trong 6 VCK đã tổ chức từ 1960 đến 1980, có tới 3 lần Tây Đức vào đến trận đấu cuối cùng. Cộng với 2 danh hiệu vô địch thế giới 1954 và 1974, thực sự Tây Đức là kẻ thống trị không thể chối cãi trong giai đoạn này.

EURO 1980 Chủ nhà: Italia Vô địch: Tây Đức Á quân: Bỉ Vua phá lưới: Klaus Allofs (Tây Đức) - 3 bàn Số đội tham dự: 8 Số trận đấu: 14 Bàn thắng: 27 (1,93 bàn/trận) Những cột mốc đáng nhớ của EURO 1980

- Thành tích lọt vào 3 trận chung kết liên tiếp của Tây Đức là kỷ lục của giải đấu. Cho tới nay, vẫn chưa đội tuyển nào sánh bằng. Từ 1982 đến năm 1990, Tây Đức cũng lập hat-trick vào chung kết 3 lần ở đấu trường World Cup.

- Năm 1980 có trận tranh hạng ba. Và đây là trận tranh hạng ba cuối cùng trong

- Năm 1980, Hy Lạp đã tham dự VCK. Nhưng họ biến mất suốt 24 năm sau đó trước khi trở lại vào năm 2004 và… vô địch.

