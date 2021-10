Đường sách TPHCM hoạt động thế nào sau 10 ngày mở cửa?

TPO - UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định tạm dừng hoạt động các trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An; quyết định đã áp dụng tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên phạm vi toàn tỉnh.