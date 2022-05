Đuối nước ở Nghệ An: 5 ngày xảy ra 4 vụ, cướp đi sinh mạng 8 người

TPO - Chỉ trong vòng 5 ngày (từ 25-30/4) tại Nghệ An đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 8 người tử vong.

Khoảng 14h45 ngày 30/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An nhận được tin báo có một em nhỏ bị đuối nước trên sông Lam, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Thắng, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 đã huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân là cháu T.T.T.V (15 tuổi, trú xã Cẩm Sơn). Nguyên nhân ban đầu được nhận định cháu là V. bị đuối nước khi đang đi mò hến trên sông Lam.

Đến 16h ngày 30/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An tiếp tục nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước trên sông Đào, đoạn qua xã Đại Thành, huyện Yên Thành. Ngay lập tức, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu N.V.T (SN 2005, trú tại xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Cháu T. bị đuối nước khi đang tắm sông.

Trước đó, vào ngày 25/4, một nhóm học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn ra hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân, tụt xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn đó, chỉ 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em chết đuối.

Tiếp đó, khoảng 15h30 ngày 29/4, tại khu vực khe Sanh, giáp ranh giữa xã Nghĩa Phúc và Tân An, huyện Tân Kỳ xảy ra vụ đuối nước cướp đi sinh mạng 2 người, trong đó có 1 học sinh.