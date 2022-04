Tắm suối, 2 học sinh đuối nước tử vong

TPO - Trong lúc tắm suối, hai em nhỏ ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) không may đuối nước, tử vong.

Trước đó, khoảng 15h40 chiều 29/4, tại khu vực suối Khe Xanh giáp ranh giữa xã Nghĩa Phúc và Tân An (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), 5 em học sinh (3 trai, 2 gái) trường THCS Tân An rủ nhau đi tắm. Trước khi tắm, các em có bày hoa quả, bánh trái trên bờ để sau khi tắm xong lên ăn.

Em Đ.T.P (SN 2008; trú xóm Tân Thịnh, xã Tân An, huyện Tân Kỳ) nhảy xuống tắm nhưng không may bị đuối nước, chìm dần. Thấy vậy, em H.S.T (SN 2007, trú tại xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) nhảy xuống cứu cũng bị dòng nước cuốn trôi. Các bạn còn lại hốt hoảng gọi người đến cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân làm việc quanh đó đã nhảy xuống đưa được hai em lên bờ nhưng cả hai đều đã tử vong.

Hiện, gia đình đã đưa thi thể của các em về mai táng theo phong tục địa phương.