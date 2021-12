Dùng cào sắt đánh lún sọ, dập não hàng xóm đang phơi thóc

TPO - Do xô xát, một người tại huyện Thạch Thất, Hà Nội bị hàng xóm đánh dập não. Sau nhiều tháng kêu cứu, khiếu nại, công an đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng". Tuy nhiên, người này vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Theo đơn trình bày của anh Nguyễn Huy Thưởng (SN 1975) trú tại Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), ngày 31/5, khi đang phơi thóc trên đường thì xảy ra xô xát với anh Đặng Kiên Cường (ở cùng thôn). Trong lúc xô xát, anh Cường cầm chiếc cào sắt bổ vào đầu anh Thưởng. Do không kịp phản xạ nên anh Thưởng bị ngất và được đưa đi cấp cứu.

Hồ sơ bệnh án của bệnh viện Việt Đức cho thấy, ngày 31/5, anh Thưởng nhập viện với tình trạng vết thương ở đầu, băng thấm máu. Quá trình chụp chiếu, bác sỹ chuẩn đoán anh Thưởng chấn thương sọ não, máu tụ dưới mạng cứng trán trái, dập não trán, vỡ xương trán trái. Các bác sỹ đã mổ cấp cứu vết thương trán trái.

Theo đơn trình bày, ngay khi anh Thưởng bị đánh, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Ngày 18/6, gia đình làm đơn tố cáo gửi công an huyện Thạch Thất. Đến ngày 12/8 (sau 73 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra), công an huyện Thạch Thất mới đưa anh Thưởng đi giám định thương tật. Ngày 4/10, gia đình anh Thưởng tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan công an, VKSND, UBND huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội.

Ngày 15/10, anh Thưởng liên hệ với điều tra viên (công an huyện Thạch Thất) thì nhận được thông báo số 247 (kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm) do Thượng tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an huyện Thạch Thất) ký ngày 7/10 có nội dung tạm đình chỉ xác minh tin báo trên vì phải đợi kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Huy Thưởng.

Ngày 22/10, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hà Nội) kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Nguyễn Huy Thưởng tại thời điểm giám định (ngày 12/8) là 52%. Cụ thể, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Thưởng được tính theo phương pháp cộng lùi bao gồm: sẹo vết thương vết mổ vùng đầu 6%; khuyết xương sọ vùng trán đỉnh trái, đáy mềm 31%; ổ đụng tụ máu trong đã phẫu thuật 15%; máu tụ màng cứng trán trái đã phẫu thuêật 8%; vỡ lún xương trần hốc mắt trái 5%. Theo cơ quan giám định pháp y, thời điểm giám định chưa đánh giá hết mức độ di chứng, biến chứng của tổn thương. Cơ chế hình thành vết thương: do vật tày có cạnh gây nên.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, ngày 3/12 cơ quan công an huyện Thạch Thất vừa có Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Theo Thượng tá Hoàn, vụ việc xảy ra đúng trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách vì dịch COVID-19, ông Thưởng cũng phải đi điều trị ở bệnh viện nên bị gián đoạn. Ngoài ra, nhân chứng trong vụ việc không trực tiếp chứng kiến nên cơ quan điều tra đang thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Cơ quan công an đã thông báo khởi tố vụ án đến gia đình anh Thưởng nhưng gia đình chưa đồng ý.

Gia đình anh Thưởng cho rằng, cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" là không đúng bản chất vụ việc. Trong khi, hậu quả anh Thưởng phải chịu quá nặng nề và anh là lao động chính trong gia đình 5 người.