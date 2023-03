Đưa hơn 500 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

TPO - Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1/2023 ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho biết, đến tháng 8/2022 đã có 63/63 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập. Từ đó đến nay, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tổ chức được 137 phiên họp của Ban Chỉ đạo và 166 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; đưa nhiều vụ án, vụ việc vào theo dõi, chỉ đạo.

Một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các nội dung, chuyên đề như: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19; thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp...

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó, các tỉnh có nhiều vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo là: Hà Nội (48 vụ), Thanh Hóa (10 vụ), Ninh Thuận (10 vụ), Bắc Giang (9 vụ)…

Trong quý I/2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án/1283 bị can phạm tội về tham nhũng; số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 225 vụ án/835 bị can.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và nhanh chóng triển khai có hiệu quả các hoạt động đã thể hiện quyết tâm cao của tỉnh ủy, thành ủy, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao từ Trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

Các Ban Nội chính đã tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm như vụ án Việt Á, vụ FLC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty AIC, vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm...