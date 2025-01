Du thuyền lớn nhất châu Á đến Việt Nam

TPO - Thông tin Anthem of the Seas - du thuyền lớn nhất châu Á và là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới có sức chứa lên đến 5.000 du khách - sang Việt Nam ngày 8/1, đang được nhiều du khách chú ý.

Du thuyền có trọng tải khoảng 168.000 tấn, dài 348 m và rộng 41.4 m. Tàu có sức chứa lên đến hơn 4.000 khách cùng 1.500 thủy thủ đoàn.

Khi so sánh với du thuyền khác cùng phân khúc, Anthem of the Seas nổi bật với kích thước khổng lồ và tiện nghi hiện đại. Với các du thuyền có trọng tải tương đương, Anthem of the Seas nổi bật nhờ công nghệ tiên tiến và thiết kế độc đáo. Điều này giúp siêu du thuyền giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp du thuyền.

Tàu Anthem of the Seas thuộc sở hữu của Royal Caribbean International, một trong những hãng du lịch hàng đầu thế giới. Tàu do nhóm kiến trúc sư và kỹ sư hàng đầu thiết kế, mục tiêu mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng.

Theo AP, quá trình thiết kế và đóng tàu kéo dài gần ba năm và bao gồm việc tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất vào du thuyền. Kỹ sư Meyer Werft - người đứng đầu dự án - được đánh giá cao bởi công trình ấn tượng, tinh tế mang tên Bài ca của biển cả.

Cùng với vẻ ngoài hoành tráng, siêu du thuyền Bài ca của biển cả có nhiều tiện ích nổi bật, ấn tượng nhất là Đài quan sát sao Bắc Đẩu (North Star). Đài quan sát thực chất là cabin hình cầu được nâng cao hơn 90 m so với mực nước biển. Khi đứng trên đài, du khách có cơ hội thưởng thức toàn cảnh biển cả, chiêm ngưỡng hoàng hôn từ trên cao.

Đến với Anthem of the Seas, du khách còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ RipCord by iFLY. Đây là dịch vụ nhảy dù trong không gian nhà, mô phỏng cảm giác bay lượn không cần nhảy ra máy bay. Ngoài ra, du khách còn trải nghiệm dịch vụ Two70 độ với không gian giải trí độc đáo nhìn ra biển. Hai bức tường lớn của Two70 độ có thể chuyển thành màn hình video khổng lồ, tạo không gian giải trí đa phương tiện ấn tượng, mang đến cho du khách giây phút thư giãn độc đáo.

Với việc mang du thuyền lớn nhất châu Á về Việt Nam, Startravel - đơn vị tiên phong mang dịch vụ du thuyền về Việt Nam - muốn mang đến trải nghiệm độc đáo, định hướng hợp tác mới nhằm mang đến hải trình sang trọng cho du khách Việt Nam. CEO của Startravel nói tầm nhìn của họ và công ty du thuyền nói chung là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt, sang trọng và đẳng cấp trên mỗi hành trình khám phá thế giới.

Về du thuyền Anthem of the Seas, bà Kim Nhung - CEO của Startravel - nói trải nghiệm đặc biệt nhất trên Anthem of the Seas là “du thuyền như 1 điểm đến, một thành phố thu nhỏ trên biển”. Du thuyền có đủ các tiện nghi sang trọng, cao cấp với hơn 16 tầng, 2.000 phòng ngủ, 20 nhà hàng, quán bar, và đầy đủ các hoạt động giải trí cho gia đình, cặp đôi. Điều thoải mái nhất là du khách chỉ cần check-in, check-out duy nhất một lần.

CEO của Startravel - cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn mang lại những trải nghiệm du lịch sang trọng nhất cho khách hàng. Trải nghiệm trên du thuyền lớn nhất châu Á là dấu ấn khác biệt. Thông qua đó, chúng tôi hướng đến việc kết nối và hợp tác chặt chẽ hơn với du khách Việt".