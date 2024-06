Du lịch đêm là vấn đề 'mới và khó'

Quỹ 300 tỷ đồng “chưa phát hiện tham ô, tham nhũng”

Chiều 5/6, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng. Nêu chất vấn, đại biểu Trần Chí Cường (đoàn Đà Nẵng) nói, sau đại dịch COVID-19, đã có 300 tỷ đồng hỗ trợ phát triển du lịch, nhưng số tiền này hiện vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng, lãi định kỳ được rút ra để chi cho bộ máy hành chính quản lý quỹ. Vậy nguyên nhân chưa giải ngân được khoản tiền này và giải pháp thời gian tới ra sao?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời, 300 tỷ đồng này không phải quỹ để hỗ trợ phát triển mà theo Luật Du lịch, đây là vốn điều lệ, được bảo tồn bằng cách gửi ngân hàng. Phần lãi suất được chi phí cho tổ chức bộ máy, còn phần xúc tiến hoạt động du lịch do Chính phủ cấp thông qua các hoạt động. Theo ông, đây là mô hình mới, phát triển du lịch hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề cập đến chủ trương thu hút du lịch qua sự kiện thể thao, ĐBQH Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) viện dẫn về đường đua xe F1 “rất hoành tráng và hiện đại”. Tuy nhiên, đến nay, khu đường đua này đang bị bỏ không. ĐBQH chất vấn giải pháp khai thác đường đua này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, đường đua F1 do UBND TP Hà Nội là chủ đầu tư và triển khai. Sau đó, do nhiều lý do khác nhau nên không triển khai nữa. Với tư cách là cơ quan phối hợp, tại thời điểm đó, Bộ VHTT&DL đã phối hợp để bàn giao mặt bằng, đất đai để làm đường đua xe F1. "Để biết chính thức đường đua đó có trở lại hoạt động hay không, chắc là các đồng chí Hà Nội trả lời giúp”, ông Hùng nói.