Du khách thong thả dạo phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ

TPO - Ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng du khách đến Hội An không quá đông. Khách quốc tế, khách Việt đến Hội An thong dong thả bước trên những con phố không phải gặp cảnh chen chúc, ồn ào.

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 1/9, thời tiết khá đẹp, nhiều du khách đến tham quan phố cổ Hội An. Trong khung cảnh yên bình phố cổ, những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước. Có đoàn khách thuê xích lô hoặc cùng đạp xe ngắm phố, dạo ven sông Hoài.

Các điểm tham quan, khu vực Chùa Cầu nơi vốn thu hút đông du khách tuy nhiên không có cảnh chen chúc, lộn xộn.

Nhiều người tỏ ra hài lòng khi đến đây bởi không phải chịu cảnh chen nhau vốn là nỗi ám ảnh mỗi dịp nghỉ lễ.

Chị Lê Thị Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, chị cùng gia đình đặt vé đến Hội An du lịch dịp lễ và rất hài lòng khi trải nghiệm phút thong dong dạo chơi phố cổ, loanh quanh các con hẻm và món ăn đặc sản mà không bị "chặt chém".

"Lúc đặt vé du lịch mình cũng sợ lâm cảnh chen chúc mệt mỏi khi đến các điểm tham quan dịp lễ thế này, nhưng rất may cảnh đó không xảy ra. Mình và gia đình đã có những phút giây trải nghiệm thú vị và vui vẻ" - chị Hà nói.

Lãnh đạo TP Hội An cho biết, dịp này nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tập trung chủ yếu ở khu vực phố cổ để phục vụ người dân và du khách nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, chương trình trình diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian, biểu diễn tại Vòng cung Chùa Cầu tái hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân Hội An xưa cũng như như giới thiệu trang phục truyền thống Hội An từ đầu thế kỷ 19.

Các hoạt động khác như Liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An (tại Thư viện Thanh Hóa); Triển lãm tranh “Hành trình Ký họa Hội An” (33 Nguyễn Thái Học); trình diễn trang phục Hội An-Ký ức thời gian (vòng cung Chùa Cầu); Cung đàn xưa (62 đường Bạch Đằng); Chương trình nghệ thuật trên sông “Đêm Hoài Giang” (Sông Hoài); Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro...

Ngoài ra các hoạt động trải nghiệm tại Nhà trưng bày Văn hóa Nhật Bản; Trải nghiệm điêu khắc gốc tre, vẽ mặt nạ gốm, trò chơi bài chòi…tại khu vực phố cổ…phục vụ du khách tham quan.

Hình ảnh du khách đến Hội An ngày đầu tiên nghỉ lễ: