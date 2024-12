Đu đưa cùng anh trai, anh tài

TP - Làn sóng đu thần tượng nội nóng trở lại. Các liveshow “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” hễ mở bán lại “cháy” vé chỉ trong ít phút. Cú hích khiến cho thị trường âm nhạc sôi động hơn bao giờ hết. Đêm nhạc “Mars in Hanoi” bùng nổ tối 30/11 chứng tỏ công nghiệp biểu diễn dần định hình.

Trong dàn ca sĩ đình đám hoặc mới nổi nhờ gameshow gần đây Noo Phước Thịnh, SooBin, Binz, Quân A.P, Quang Hùng Master.D, Bùi Công Nam, Phạm Anh Duy, chỉ Noo Phước Thịnh chưa gia nhập cuộc chơi của các anh trai, anh tài. Anh cũng nhận được nhiều lời mời nhưng chưa sẵn sàng, nhiều khán giả đùa anh phải bớt “mỏ hỗn” mới mong hòa nhập với các anh trai trong ngôi nhà chung.

Noo Phước Thịnh cùng Binz là đàn anh trong dàn ca sĩ. Noo là ca sĩ chốt chương trình Mars in Hanoi tại Cung điền kinh Hà Nội. Anh đã gánh vác trách nhiệm khép lại liveshow bùng nổ, giàu cảm xúc được neo giữ từ đầu tới cuối. Người mở màn là anh trai Phạm Anh Duy đã lập tức khiến khán phòng bừng lên chất trẻ.

Duy là ca sĩ thực lực nhưng lận đận, mãi gần đây mới được đông đảo khán giả đón nhận nhờ ra mắt ở “Anh trai say hi”. Anh trai Quân A.P, Quang Hùng Master.D khiến khán giả hô hét rần rần, đặc biệt là Quang Hùng Master. D với những bản hit gắn với các vũ đạo làm mưa làm gió trên TikTok như “Catch me if you can”, “Thủy Triều”.

Sức nóng của các anh tài ở “Anh trai vượt ngàn chông gai” như Bùi Công Nam, Binz, Soobin Hoàng Sơn không hề giảm sút ở nửa sau của chương trình. Bùi Công Nam và Binz có màn kết hợp duy nhất trong chương trình Dẫu có lỗi lầm. Nam ôm đàn hát cùng Binz rất đáng yêu.

Cộng đồng hâm mộ Soobin Hoàng Sơn tăng lên nhanh chóng sau “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Tài năng âm nhạc toàn diện không chỉ thể hiện ở giọng hát, mà còn khẳng định ở khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ. Bốn ca khúc: Beautiful Monsters, Giá như, Heyyy, Blackjack dường như chưa đủ cho những người hâm mộ Soobin, song cả giọng hát và phần trình diễn của anh hoàn toàn chinh phục khán giả Hà Nội.

So với chương trình mang tính tức thời “Anh em kết đoàn” cuối tháng 9 tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhằm gây quỹ để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi, nhà tổ chức Dốc Mộng Mơ đã có sự đầu tư chỉn chu về sân khấu và hiệu ứng Mars in Hanoi, với ý tưởng Sao Hỏa và dẫn dắt khán giả du hành vào vũ trụ của các anh trai.

Chị Hiên Hoàng, đại diện nhà tổ chức tự tin ở sân khấu đặc biệt dành cho đêm nhạc. Sân khấu vô cực, sử dụng hơn 30 tấn cát tự nhiên, kết hợp kỹ thuật bẻ cong hình ảnh góp phần làm nên không gian ấn tượng. So với không gian rộng lớn ở sân vận động, khán phòng chứa 8.000 chỗ tại Cung điền kinh sở hữu hiệu ứng âm thanh đạt được chất lượng tốt hơn.

Chỉ trong vòng hơn một năm sau hai đêm diễn của BlackPink (2023), thị trường biểu diễn ở ta sôi động hẳn lên. Đặc biệt, sau loạt chương trình của hai gameshow “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”, dường như khán giả không ngại mở hầu bao mua vé, mức cao nhất lên đến 10 triệu đồng mà còn tranh giành sứt đầu mẻ trán mới mong săn được.

Bên cạnh sự dịch chuyển của khán giả Việt từ chuộng ngoại sang “đu” sao Việt, phải thừa nhận rằng, các ca sĩ trẻ và kể cả những người đã có chỗ đứng đã không ngừng thay đổi, tiệm cận những kỹ năng biểu diễn của khu vực và quốc tế. Sự kết nối của họ với khán giả cũng ngày càng chặt chẽ, văn minh hơn.

Nhìn vào hàng nghìn, hàng chục nghìn vé cho các đêm nhạc bán hết veo có thể thấy, giấc mơ công nghiệp biểu diễn, công nghiệp văn hóa không còn xa vời. Ngày càng có nhiều đơn vị chịu đầu tư, lắng nghe nhu cầu để đáp ứng thị hiếu của khán giả. Sự chuyên nghiệp của họ cũng là yếu tố quan trọng để thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.