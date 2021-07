Dự án du lịch tâm linh: 10 năm 'treo' trên núi

TP - UBND tỉnh Quảng Nam đang yêu cầu thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại dự án trên đỉnh núi Bằng Am (huyện Đại Lộc), được phê duyệt hơn 10 năm trước nhưng chưa triển khai.

Nham nhở Bằng Am

Bằng Am là một dãy núi đá vôi (thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Từ cầu Hà Nha (quốc lộ 14B) phóng thẳng tầm mắt là thấy núi Bằng Am cao sừng sững. Mấy năm nay, đỉnh núi này hình thành cung đường bê tông ngoằn ngoèo, gấp khúc từ dưới lên cao.

Xem xét thanh tra Đầu tháng 6, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc có văn bản đề nghị xử lý đối với việc chậm triển khai dự án tại núi Bằng Am. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, các sở ngành liên quan xem xét thanh tra việc đầu tư dự án và tình hình sử dụng đất của Cty Cổ phần Quảng Cường để xử lý dứt điểm việc đầu tư tại dự án. Phóng viên Tiền Phong đã gửi câu hỏi đến ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, liên quan đến dự án này. Ông Thanh nói: “Nhiều câu hỏi phải chờ kết luận thanh tra mới có thể trả lời”.

Phải cậy nhờ dân địa phương vốn quen đường, chúng tôi mới có thể lên núi Bằng Am bằng xe máy lúc giữa trưa. Dù nắng nhưng khí hậu nơi đây mát mẻ. Nhìn từ lưng chừng đèo, toàn huyện Đại Lộc thu nhỏ trong tầm mắt, phía xa là Đà Nẵng sầm uất, thấp thoáng 5 ngọn Ngũ Hành Sơn. Từ đỉnh Bằng Am có thể thấy đỉnh núi Bà Nà của Đà Nẵng với những khối nhà lớn. Bằng Am như một cao nguyên trên núi. Đặc biệt, đỉnh Bằng Am có phiến đá hình mặt người nhìn ra sông Vu Gia là địa điểm tâm linh được nhiều người dân địa phương tìm đến.

Có khoảng 4km đường từ chân núi lên Bằng Am đã được đổ bê tông. Nhiều đoạn sạt lở ta-luy dương, đất đá tràn hết nửa đường. Nhiều điểm ta-luy âm bê tông, đất đá chực chờ rơi, lăn xuống vực. Nhiều vị trí mới được mở, nhiều điểm núi, đồi được đào bới nham nhở, cây rừng đổ ngổn ngang. Nhiều máy móc, phương tiện thi công được bỏ lại bên đường không người trông nom, bắt đầu hoen gỉ. Mùa mưa đang đến gần, nguy cơ sạt lở dọc các sườn núi, đồi ở Bằng Am hiện rõ.

Chậm triển khai

Dự án Khu lịch sinh thái Bằng Am do Cty Cổ phần Quảng Cường (gọi tắt là Cty) có trụ sở tại huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/2.000) tại Quyết định số 2254 ngày 19/7/2010, với diện tích hơn 315ha. Hết năm 2016, Cty vẫn chưa lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo để đầu tư dự án. UBND huyện Đại Lộc đã đề xuất UBND tỉnh và các sở ngành làm việc với chủ đầu tư dự án. Ngày 25/1/2017, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn về việc hoàn chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án Khu du lịch sinh thái Bằng Am với quy mô 145ha và thực hiện đầu tư phân khu văn hoá tâm linh với quy mô 24,4ha.

Cty sau đó lập các thủ tục, hồ sơ dự án khu du lịch sinh thái Bằng Am và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại quyết định 2001 ngày 5/6/2017. Tháng 3/2018, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1 của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án. Theo đó, quy mô dự án là 145 ha, tiến độ thực hiện dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 làm phân khu văn hóa tâm linh có quy mô 24,4ha, đến tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 có quy mô 120,6ha, đến tháng 12/2020 sẽ đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Tiền Phong, hiện nay, ngoài việc thực hiện mở đường công vụ, Cty chưa thực hiện bất cứ hạng mục công trình nào tại khu vực thực hiện dự án.

Báo cáo mới nhất của UBND huyện Đại Lộc cho biết, Cty chỉ mới thực hiện đầu tư đường công vụ bằng bê tông 7m ngang, dài khoảng 4km. Tuy nhiên, đây là công trình nằm ngoài dự án và việc đầu tư đường công vụ này đã gây sạt lở đất xuống hồ thủy lợi Cây Xoay, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Theo UBND huyện Đại Lộc, Cty vẫn chậm trễ trong việc thực hiện dự án; Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư có tiềm năng mong muốn đầu tư vào dự án, nhưng Cty không tích cực hợp tác với huyện để xử lý, ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hút, xúc tiến đầu tư ở Đại Lộc.