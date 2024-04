Đồng Tháp đóng mỏ cát phục vụ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

TPO - Chiều 3/4, ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh đã đóng mỏ cát giao cho doanh nghiệp khai thác tại xã An Nhơn (Châu Thành) phục vụ cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau do khai thác vượt độ sâu cho phép.

Trước đó, tháng 9/2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã cấp phép khai thác mỏ cát trên sông Tiền đoạn qua xã An Nhơn, huyện Châu Thành cho doanh nghiệp khai thác, để cung ứng cát phục vụ thi công Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau. Giấy phép khai thác mỏ được cấp cho nhà thầu thi công cao tốc theo cơ chế đặc thù. Công suất khai thác mỏ cát này hơn 547.000 m3/năm.

Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay nhà thầu phải dừng khai thác mỏ cát này.

Giải thích việc tạm dừng khai thác mỏ cát trên, ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, do vừa qua việc khai thác cát tại mỏ An Nhơn có sai sót. Nhà thầu khai thác sâu cục bộ so với mức cho phép, nên tỉnh đã yêu cầu đình chỉ để rà soát trữ lượng phần khai thác.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã lập 2 đoàn kiểm tra song song tại mỏ cát An Nhơn, do Công an tỉnh kiểm tra định kỳ, và Sở TN&MT kiểm tra độc lập. Qua kiểm tra, bước đầu xác định có sai sót, khai thác vượt mức cho phép.

Cụ thể, tại khu vực mỏ, một vài nơi khai thác quá mức, một vài nơi chưa phát hiện sai sót. “Các ngành đang tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh. Trước mắt vẫn đóng cửa mỏ cát, nếu phát hiện sai sẽ đóng mỏ luôn, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đền bù phần cát khai thác vượt trữ lượng đó. Còn nếu không vi phạm về tổng thể sẽ cho khai thác trở lại”, ông Đa nói.

Về nguồn cát cho các công trình trên địa bàn tỉnh, đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, toàn tỉnh có 7 mỏ cát đang khai thác phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, không có mỏ cát nào phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh.

Để có cát cho các công trình địa phương, ông Đa cho biết, tỉnh đang điều tiết nguồn cát tận thu từ dự án chỉnh trị dòng chảy một số sông, kênh với hơn 300.000m3 cát phục vụ các công trình trong tỉnh. Tuy nhiên số cát trên không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế các công trình tại địa phương.

Ngoài ra, theo ông Đa, đến tháng 9/2024 khi các thủ tục cấp các mỏ cát khác hoàn thành, sẽ bổ sung hơn 2,3 triệu m3 cát để phục vụ xây dựng. Thực tế, các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng rất khó khăn về nguồn cát.