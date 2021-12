Đồng Nai: Tính giải pháp cho người nhà vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân F0

TPO - Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong tuần qua, trong khi đó tỉnh Đồng Nai đang thiếu nhân lực chuyên môn ngành y tế khi lực lượng y tế ngoài tỉnh đến hỗ trợ đã rút về. Tỉnh Đồng Nai tính đến giải pháp cho người nhà vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân F0 để giảm tải cho nhân viên y tế.

Ngày 13/12, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai thông tin, trong tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 2.778 ca mắc COVID-19 (có kết quả xét nghiệm PCR). Số ca tử vong do COVID-19 trong tuần qua là 139 ca, tăng 76 ca so với tuần trước đó. Lũy kế đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 1 ngàn ca tử vong do COVID-19, chiếm tỷ lệ 1,09% tổng số ca nhiễm bệnh trong tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh trở lại, trong khi đó nhân lực chuyên môn ngành y tế trong tỉnh có hạn, cán bộ y tế ngoài tỉnh đến hỗ trợ hầu hết đã kết thúc thời gian hỗ trợ tại tỉnh Đồng Nai.

Để giảm số ca tử vong do COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc kháng virus cho tỉnh. Các huyện, thành phố phải đến từng nhà để rà soát, tiêm vắc xin cho những người chưa được tiêm, chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm y tế lưu động; nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế, tiến hành phân tuyến điều trị phù hợp, giảm quá tải cho tuyến trên. Bên cạnh đó, cần củng cố các đội điều trị cơ động phản ứng nhanh; tăng cường nhân lực cho tầng 2, tầng 3 của tháp điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu ngành Y tế nhanh chóng phân bổ 100 ngàn viên thuốc Molnupiravir vừa được Bộ Y tế cấp cho Đồng Nai để cấp phát, điều trị cho những đối tượng có nguy cơ cao nhất để hướng đến mục tiêu giảm tối đa số người tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý việc chi 20 tỷ đồng để mua máy thở phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sở Y tế khẩn trương rà soát năng lực điều trị ở tầng 2, tầng 3, nơi nào thiếu nhân lực thì có giải pháp bổ sung. Đồng thời, tính toán giải pháp cho người nhà bệnh nhân vào khu điều trị ở tầng 2 để chăm sóc F0 phụ với nhân viên y tế.

Theo Sở Y tế, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai 234 trạm y tế lưu động tại 11/11 huyện, thành phố. Trong đó có 209 trạm y tế lưu động tại địa phương và 25 trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp. Đồng thời cũng triển khai 10.534 tổ COVID cộng đồng. Tại TP Biên Hòa các trạm y tế lưu động được triển khai đến từng khu phố ở những phường đông dân cư.