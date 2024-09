Đồng Nai sẽ tiêm vắc xin phòng sởi cho hơn 100.000 trẻ em

TPO - Ngành y tế Đồng Nai triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng sởi. Dự kiến có trên 100.000 trẻ em sẽ được tiêm chủng.

Ngày 25/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, bắt đầu từ ngày 26/9 đến 18/10 ngành y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch sởi trong toàn tỉnh, đối tượng tiêm chủng là trẻ từ 1-10 tuổi tại vùng nguy cơ; ưu tiên tiêm trước cho nhóm đối tượng 1-5 tuổi; nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

Dự kiến trong chiến dịch lần này, Đồng Nai sẽ tiêm cho khoảng 81,4 nghìn trẻ trẻ từ 1-10 tuổi tại vùng có nguy cơ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin sởi và hơn 29,8 ngàn trẻ từ 1-5 tuổi.

Ngoài ra, sẽ tiêm vắc xin cho hơn 2 nghìn nhân viên y tế có nguy cơ mắc bệnh sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và điều trị bệnh nhân mắc sởi mà chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định. Việc tiêm chủng hoàn toàn miễn phí. Đồng Nai cũng được nhận 113 nghìn liều vắc xin Sởi - Rubella do Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc bệnh sởi trên toàn tỉnh tăng cao. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin sởi cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, từ 18-24 tháng tuổi lần lượt là 83,9% và 82,8%, chưa đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiếu vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng và sự biến động lớn về dân số dẫn đến khó khăn trong quản lý đối tượng và triển khai tiêm chủng.

Hiện nay, tình hình dịch sởi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng tăng nhanh trong những tháng gần đây. Tính từ đầu năm đến ngày 23/9, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 262 ca mắc, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2023 (chỉ có 1 ca), số ca mắc trải đều tại 11 huyện, thành phố.

Do vậy, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi tại những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch sởi cao, trong đó có Đồng Nai. Mục tiêu là đảm bảo hiệu quả, an toàn tiêm chủng, tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn ngừa dịch bệnh sởi bùng phát, giảm số ca mắc và tử vong do bệnh sởi.