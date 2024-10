Đồng Nai hạn chế cấp đổi giấy phép lái xe

TPO - Do thiếu phôi ấn chỉ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và chỉ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho một số trường hợp.

Ngày 28/10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã thông báo tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn.

Lý do được cơ quan này giải thích là bởi nhu cầu cấp đổi GPLX của người dân trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Do đó, Sở Giao thông vận tải không đủ phôi ấn chỉ in GPLX phục vụ cho người dân theo số lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để giải quyết tình trạng này, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai chỉ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi GPLX cho các trường hợp: GPLX bị mất; GPLX bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng; GPLX đã đến thời hạn phải đổi, còn giá trị sử dụng 10 ngày trước ngày hết hạn được ghi trên mặt trước của GPLX. Đối với GPLX không phải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cấp thì người dân tạm thời liên hệ cơ quan trước đây cấp (có ghi trên mặt trước GPLX) để được giải quyết thủ tục cấp đổi tại trang dịch vụ công trực tuyến: https://dvc4.gplx.gov.vn).

Các trường hợp không thuộc đối tượng ưu tiên vừa nêu sẽ tạm dừng việc tiếp nhận, bắt đầu từ ngày 28/10 cho đến lúc có thông báo mới. Việc tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi GPLX trên địa bàn đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp bổ sung thêm phôi ấn chỉ GPLX để phục vụ nhu cầu cấp đổi GPLX của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do nhu cầu cấp đổi GPLX trong cả nước đều tăng đột biến nên việc bổ sung phải chờ.