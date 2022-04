Đồng bằng sông Cửu Long vươn lên cùng cả nước và vì cả nước

TPO - Đã nhiều năm, người dân ở xã miền núi Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) phải sống trong thấp thỏm, bất an, lo sợ khi liên tiếp xảy ra hiện tượng sụt đất; hàng trăm ngôi nhà bị nứt, nền gạch bong tróc; giếng đào kiệt nước một cách bất thường.

TPO - Nguyễn Huy Thắng, anh trai của nữ golfer hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thảo My, đã ghi hole in one (HIO) trong ngày thi đấu áp chót tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast.