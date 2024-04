Đơn vị lá cờ đầu của Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

TPO - 65 năm qua, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng quân hàm xanh.

Sáng 22/4, tại Hà Nội, diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (23/4/1959 - 23/4/2024).

Tham dự chương trình có Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị BĐBP qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, ôn lại truyền thống tự hào 65 năm qua, Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, là lực lượng trực tiếp tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCC) trong lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây và BĐBP ngày nay, Cục Chính trị và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong BĐBP đã có những đóng góp hết sức quan trọng.

Qua đó, góp phần cùng toàn lực lượng khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Những năm gần đây, dấu ấn nổi bật của Cục Chính trị BĐBP là tập trung tham mưu, chỉ đạo các tổ chức Đảng đổi mới nội dung sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác giáo dục chính trị cho đảng viên và cán bộ, chiến sĩ để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu, hướng dẫn triển khai 22 phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến đạt hiệu quả cao. Trong đó, nổi bật là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được nhân rộng với hơn 2.000 tổ tự quản, 46.000 hộ gia đình, hơn 100.000 tập thể, cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; hơn 3.000 tổ tàu thuyền đoàn kết; 400 bến, bãi an toàn và hơn 16.000 tổ an ninh, trật tự…

Đặc biệt, Cục Chính trị đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo, triển khai các chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương đêm hội trăng rằm” và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”.

Cục cũng triển khai nhiều hoạt động đối ngoại biên phòng như giao lưu hữu nghị biên giới với các nước láng giềng, giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”, “Giao lưu công tác chính trị”; tham mưu với địa phương tổ chức ký kết nghĩa 218 cặp cụm dân cư hai bên biên giới… Những hoạt động này góp phần củng cố, tăng cường, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; tham mưu cho địa phương tổ chức ký kết nghĩa 218 cặp cụm dân cư hai bên biên giới…

“Suốt 65 năm qua, Cục Chính trị luôn đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của BĐBP những năm qua”, Thiếu tướng Trần Văn Bừng nói.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, khẳng định: Biên giới quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Với vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, suốt chặng đường hơn 65 năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn vững vàng trên mọi trận tuyến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

“Để có được những chiến công, thành tích vẻ vang đó, có sự đóng góp quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCC, nhất là trong xây dựng sức mạnh chính trị, sức mạnh tinh thần của bộ đội, thực sự là “linh hồn và mạch sống” của bộ đội nơi tuyến đầu của Tổ quốc”, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Nhấn mạnh nhiệm vụ công tác Biên phòng nói chung và nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Cục Chính trị tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, thực hiện tốt vai trò, chức năng CTĐ, CTCT trong mọi hoạt động, công tác của BĐBP; bảo đảm các cơ quan, đơn vị BĐBP có chất lượng tổng hợp cao, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở.

Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh, có số lượng đủ, chất lượng cao, có cơ cấu hợp lý, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực chủ trì về chính trị của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, xây dựng hệ thống cơ quan chính trị các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chính ủy BĐBP cũng lưu ý việc coi trọng và phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, trở thành đơn vị “Chuyên nghiệp, mẫu mực, đi đầu” trong mọi công tác…

Với những thành tích đã đạt được, Cục Chính trị BĐBP, các đơn vị trực thuộc và nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng các danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.