Doanh nghiệp 'thắt lưng buộc bụng' lo Tết

TP - Để người lao động (NLĐ) có Tết ấm, dù gặp khó khăn, nhiều DN vẫn “thắt lưng buộc bụng” chi thưởng với mức bằng, thậm chí cao hơn năm trước.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Đinh Hải Ninh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Hưng Phước cho biết, năm 2022 còn khó khăn hơn cả hai năm dịch bệnh diễn biến phức tạp trước đó. Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó do DN thiếu đơn hàng, nguyên liệu. Mặt khác, vấn đề vay vốn không được thuận lợi như trước càng khiến DN khó khăn hơn. “Đã có lúc muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến người lao động, chúng tôi lại cố gắng. Tết năm nay, bất kể thế nào, chúng tôi vẫn chi thưởng một tháng lương vào dịp cuối năm”, ông Ninh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương cho biết, các DN đang xoay xở, duy duy trì sản xuất bằng cách giảm giờ làm, giữ chân NLĐ. “Tuy khó khăn chồng chất, nhưng nhiều DN gỗ vẫn bảo đảm lương tháng 13 cho NLĐ để họ có cái Tết trọn vẹn. Trước đó, vào khoảng tháng 7/2022, nhiều DN trong ngành gỗ đã thưởng 1 tháng lương để NLĐ có tiền chi tiêu. Có DN hỗ trợ nhu yếu phẩm cho NLĐ vượt khó”, ông Liêm nói.

Bà Phan Lê Diễm Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành dệt may Bình Dương chia sẻ: Hầu hết các DN trong ngành dệt may đang gặp khó về đơn hàng, đặc biệt là các DN lớn…Dù thế DN vẫn nỗ lực hỗ trợ NLĐ. Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Công ty may mặc Bình Dương nói: “Trong tháng cuối năm, chúng tôi sẽ chi tiền thưởng Tết cho NLĐ bằng một tháng lương (7,5 triệu đồng). Để có quỹ thưởng Tết, công ty cắt giảm chi phí, không mở rộng sản xuất”.

Trước những khó khăn DN đang gặp phải, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ cho DN vay vốn ưu đãi, khoanh nợ vốn vay, chậm đóng bảo hiểm để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, địa phương có chính sách chăm lo đời sống NLĐ thông qua các gói hỗ trợ.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương nhận định, năm nay NLĐ ở lại Bình Dương ăn Tết nhiều hơn. LĐLĐ tỉnh đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ quà cho NLĐ gấp đôi năm trước. Số lượng quà năm nay ước tính khoảng 46.000 phần quà, trị giá 500.000 đồng/phần. Các cấp công đoàn cơ sở năm nay sẽ sử dụng tất cả các nguồn tài chính để chăm lo cho NLĐ.