Doanh nghiệp dệt may lâu đời bất ngờ 'bẻ lái' làm bất động sản

TPO - Một trong những doanh nghiệp dệt may lâu đời tại TPHCM là Garmex Sài Gòn (mã GMC) vừa công bố thông tin, từ tháng 5/2023 đến nay đã tạm ngưng sản xuất hàng may mặc do chưa nhận được đơn hàng. Công ty liên tục thanh lý tài sản, chuyển hướng sang lĩnh vực mới như vận tải hàng hóa, bất động sản.