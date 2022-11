Doanh nghiệp bất động sản đang sống bằng nghề phụ

TPO - Ngân hàng siết tín dụng, pháp lý dự án khó khăn khiến doanh nghiệp bất động sản lâm vào tình cảnh hàng tồn kho lớn, dòng tiền kinh doanh bị âm, phải tăng nợ vay để đảm bảo hoạt động.

Mảng kinh doanh cốt lõi giảm mạnh

Trong quý III/2022, doanh thu thuần Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) sụt giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn 424 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 1 tỷ đồng và đây là quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý I/2017.

Trong đó, doanh thu trong quý III/2022 của DIC Corp chỉ có 53% đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản với gần 227 tỷ đồng (giảm 37% so với quý III/2021), còn lại là doanh thu xây lắp, bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính.

Theo giải trình của DIC Corp, doanh thu sụt giảm do doanh thu bất động sản và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 158% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của DIC Corp đạt 1.518 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái). Như vậy, sau 9 tháng, DIC Corp mới thực hiện được 30% kế hoạch doanh thu và hoàn thành hơn 7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng hàng tồn kho DIC Corp gần 5.630 tỷ đồng, tăng 1.786 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả đang ở mức 8.309 tỷ đồng. Vay nợ trái phiếu hơn 3.417 tỷ đồng, là 3 lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024.

Tương tự, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) đạt hơn 2.492 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 1.040 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, tỷ trọng đóp góp của mảng bất động sản giảm mạnh, chỉ còn hơn 796 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, hoạt động tài chính lại tăng đột biến lên gần 124 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng và phát sinh thêm doanh thu hoạt động tài chính khác. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của Hà Đô giảm từ gần 197 tỷ đầu năm về 165 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 13% so với đầu năm lên gần 1.540 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tài chính

Tương tự, báo cáo chính quý III/2022 của Công ty CP Đầu tư LGD (mã chứng khoán: LDG) cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi kém hiệu quả, kinh doanh dưới giá vốn. Cụ thể, doanh thu thuần của LDG ghi nhận 6,8 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, LDG còn kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến lỗ gộp gần 200 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 68 tỷ đồng.

Doanh thu thấp nhưng các chi phí phát sinh trong kỳ của LDG lại tăng đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động tài chính đã trở thành điểm tựa cho LDG, khi ghi nhận hơn 71 tỷ đồng, gấp 35 lần so với cùng kỳ. Trong đó, 70,5 tỷ đồng đến từ lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán, 942 triệu đồng là lãi tiền gửi và cho vay.

Nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến, LDG thoát lỗ thành công với lãi ròng gần 6 tỷ đồng, nhưng vẫn giảm đến 84% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của LDG lần lượt giảm 42% và 55% so với cùng kỳ, còn 146 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của LDG giảm tới 81%, chỉ còn 14 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của LDG tại 30/9 là 4.533 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay của của LDG ở mức 1.329 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận doanh thu thuần 1.255 tỷ đồng trong quý III/2022. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động bán đất nền, căn hộ của Đất Xanh giảm 35% so với cùng kỳ, xuống mức 692 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi của Đất Xanh trong quý III/2022 là doanh thu từ hoạt động tài chính gần 212 tỷ đồng (gấp 4,5 lần so với cùng kỳ), khoản thuế thu nhập hoãn lại gần 32 tỷ đồng. Điều này giúp Đất Xanh đạt lợi nhuận sau thuế hơn 258 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 31% so với cùng thời gian năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, giá trị hàng tồn kho Đất Xanh tăng gần 26% so với hồi đầu năm, lên mức 14.108 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng ghi nhận âm 3.776 tỷ đồng.

Do dòng tiền kinh doanh âm, Đất Xanh đã tăng vay nợ để cân đối dòng tiền. Tổng dư nợ vay tài chính trên bảng cân đối kế toán tại 30/9 ở mức 5.982 tỷ đồng, tăng 32% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tổng nợ phải trả của Đất Xanh ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5%.