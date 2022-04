Đỗ Thành Nhân - người vừa bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán là ai?

TPO - Dù khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ, nhưng ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings được ví như “nhà tiên tri”, “siêu anh hùng”, “bàn tay vàng Midas” trong làng chứng khoán.

Nhân vật mới nổi

Tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ông Nhân đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land.

Ông Đỗ Thành Nhân (SN 1981, tại An Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003. Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ, ông Đỗ Thành Nhân cùng với vợ đầu tiên lập nên Doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân tại Cần Thơ ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Hoạt động buôn gạo gặp khó, ông Đỗ Thành Nhân đã nhảy sang lĩnh vực mới kinh doanh vận tải, lập nên Công ty TNHH TM DV Vận tải Thành Nhân. Năm 2007, ông Đỗ Thành Nhân trở về An Giang, lập nên Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tam Phong. Năm 2018, Sở Kế hoạch Đầu tư An Giang ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Tam Phong vì bị Cục Thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Giai đoạn từ 2003 đến nay, ông Đỗ Thành Nhân đã mở và đứng tên đại diện pháp luật tới 12 công ty, với hàng loạt ngành nghề khác nhau như dịch vụ vận tải, buôn bán nông sản, thương mại, mới đây nhất là công nghệ... Dù liên tục thay đổi ngành nghề khác nhau nhưng điều điểm nổi bật nhất trong quá trình kinh doanh của Đỗ Thành Nhân là gắn liền với nghề buôn gạo.

Louis Holdings tiền thân là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Louis Rice, có trụ sở tại TPHCM, định hướng phát triển thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực với 7 lĩnh vực cốt lõi, gồm nông nghiệp, đầu tư, mua bán sáp nhập, chứng khoán, điện - viễn thông, bất động sản, dược phẩm. Louis Holdings có vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Ông Vũ Ngọc Long (37 tuổi) đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Louis Holdings, còn ông Nhân đang ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Đỗ Thành Nhân được xướng tên trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 22/1/2021 khi hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII), nay là Công ty CP Louis Land.

Cũng trong năm 2021, Công ty CP Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân đứng ra thâu tóm nhiều doanh nghiệp đa ngành, tạo dựng hệ sinh thái “họ Louis”. Chỉ trong một năm, doanh nghiệp của ông Đỗ Thành Nhân đã trở thành cổ đông lớn của 5 doanh nghiệp, gồm Công ty CP Louis Capital (TGG), Công ty CP Louis Land (BII), Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP), Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM), Công ty CP Sametel (SMT). Ông Đỗ Thành Nhân hiện nắm giữ 2,87% cổ phần Louis Land và Louis Capital (TGG) nắm 2,28%.

Hồi giữa tháng 3/2022, 42 cổ đông nắm 10,25% vốn của Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đã gửi văn bản đề cử bà Nguyễn Giang Quyên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024 và kiến nghị đưa nội dung này vào chương trình họp thường niên năm 2022 để xem xét thông qua.

Trong số 42 nhà đầu tư kể trên, hai cổ đông tổ chức có liên quan đến Louis Holdings gồm Ladophar và Chứng khoán APG. Trước đó, bà Nguyễn Giang Quyên vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Louis Land từ ngày 17/2 thay ông Lục Tấn Huy.

Nhà đầu tư bị 'mắc kẹt'

Trước khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt vì tạm giam về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, từ nửa cuối 2021, dòng Louis nổi bật trên thị trường chứng khoán với hàng loạt mã tăng trần kéo dài và dồn dập các room “phím hàng”.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân theo sát nhóm cổ phiếu nằm trong hệ sinh thái Louis như BII, TGG, SMT, APG, VKC trong bối cảnh các cổ phiếu tăng giá đột biến với khối lượng dư mua khủng khi có sự tham gia đầu tư của Louis Capital.

Cụ thể, BII tăng phi mã, từ mức trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên gần 24.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 9/2021. Cổ phiếu TGG cũng tăng từ trên 1.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối 2020 lên 69.000 đồng/cổ phiếu vào cuối 9/2021. Các cổ phiếu khác cũng tăng rất mạnh.

Trong chuỗi tăng trần dữ dội này, ngày 11/11/2021, ông Đỗ Thành Nhân đã bán thành công bộ 930.000 cổ phiếu TGG đang sở hữu, tương đương 3,41% vốn. Sau khi bán cổ phiếu TGG với ước tính thu về khoảng 21 tỷ đồng, ông Đỗ Thành Nhân có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với lý do bận công việc cá nhân nên không thể tham gia công việc tại công ty.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện một trang cá nhân mang tên Đỗ Thành Nhân, chủ nhân “phím hàng” rằng: “Từ đầu 9/2021 đến cuối năm, BII không được 3x, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X... mọi người cứ thoải mái chửi”.

Tuy nhiên sau đó nhóm cổ phiếu họ Louis rơi tự do với hàng triệu cổ phiếu dư bán sàn mỗi phiên và mất thanh khoản. Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, TGG chỉ còn 15.300 đồng/cổ phiếu, BII đang giao dịch quanh mức 7.500 đồng/cổ phiếu, APG chỉ còn 12.000 đồng/cổ phiếu, SMT đang ở mức 13.900 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư mắc kẹt với hàng chục triệu cổ phiếu chất sàn mỗi ngày, không thể cắt lỗ.

Hồi cuối tháng 3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính hơn 160 triệu đồng đối với Công ty CP Louis Holdings do hành vi giao dịch cổ phiếu TGG vượt quá giá trị đăng ký. Đồng thời, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 2 tháng.