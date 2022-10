Đình chỉ điều tra vụ dùng cây tác động làm hỏng camera nhà hàng xóm ở Cà Mau

TPO - Xét thấy hành vi của anh Lam không cấu thành tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can trong vụ dùng cây “tác động” làm hỏng camera nhà hàng xóm.

Ngày 3/10, anh Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, anh vừa nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau.

Anh Lam là bị can duy nhất trong vụ án “Hủy hoại tài sản” mà cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau khởi tố ngày 8/12/2019, khi anh có hành vi dùng cây tác động làm hư hỏng 2 camera nhãn hiệu KBVISION, model: KX 1003C4 trị giá 2,2 triệu đồng (sau này định giá lại 1,1 triệu đồng – PV) của nhà hàng xóm.

Theo bản kết luận điều tra, anh Lam và ông Tô Thiên Phong (hàng xóm) tranh chấp ranh đất phần đất toạ lạc tại khóm 5, phường 1, TP. Cà Mau nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 12/8/2019, ông Phong cho lắp mới 2 camera giám sát trên trụ bê tông bờ tường bên phần đất của ông đang tranh chấp với anh Lam. Do ông Phong lắp camera cố ý quay sang đất của anh Lam để quan sát nên anh dùng cây “tác động” làm hư hỏng 2 camera này.

Sau đó, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự TP. Cà Mau ban hành công văn kết luận trị giá 2 camera trên là 2,2 triệu đồng. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Lam về tội “Huỷ hoại tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 16/3/2020, Viện KSND TP. Cà Mau cũng ra cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Thanh Lam về tội “Huỷ hoại tài sản”. Tuy nhiên, quá trình truy tố, Viện KSND thành phố nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung liên quan đến nội dung xác định giá trị thiệt hại trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đã 2 lần yêu cầu định giá tài sản và được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố ban hành kết luận. Cụ thể, ngày 9/9/2019, kết luận 2 camera có giá trị là 2,2 triệu đồng và ngày 14/5/2021, kết luận giá trước thuế của 1 camera là 1 triệu đồng; giá sau thuế là 1,3 triệu đồng.

Không đồng ý với kết luận định giá trên, anh Lam đã làm đơn khiếu nại và cung cấp 4 hoá đơn giá trên các trang mạng xã hội đối với sản phẩm là camera cùng chủng loại với camera mà anh đập của ông Phong. Các giá này đều thấp hơn giá ông Phong mua.

Mãi cho đến ngày 13/9/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng Hình sự TP. Cà Mau mới ra kết luận định giá định giá tại thời điểm ngày 15/8/2019 thì giá trước thuế của 1 camera nhãn hiệu KBVISION, model: KX 1003C4 là 500.000 đồng; giá trị sau thuế của 1 camera là 550.000 đồng. Như vậy, tổng 2 camera chỉ là 1,1 triệu đồng.

Từ kết luận định giá này, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau xét thấy hành vi của anh Huỳnh Thanh Lam không cấu thành tội phạm nên có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Lam.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Huỳnh Thanh Lam cho biết, anh sẽ sớm hoàn tất thủ tục để yêu cầu các cơ quan truy tố sai cho anh gần 3 năm qua phải tổ chức xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.