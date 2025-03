Điều lạ lùng diễn ra ngoài tiệm vàng

TPO - Trong phiên giao dịch sáng nay (17/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Điều lạ lùng, các "cò" mồi từ ngoài tiệm vàng đến trên chợ mạng hoạt động khá nhộn nhịp thu gom vàng với giá cao hơn niêm yết từ 300.000 - 700.000 đồng/lượng.

Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 94,8 - 96,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng.

Đây cũng là mức giá được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty vàng Phú Nhuận... niêm yết.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng kỷ lục mới tiến sát mốc 97 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 95,2 - 96,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Các thương hiệu vàng khác cũng tăng giá bán vàng nhẫn như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 95,2 - 96,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra...

Như vậy, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại tiếp tục lập kỷ lục mới. Điều đáng ngạc nhiên, các nhà vàng thu hẹp khoảng cách chênh lệch mua vào - bán ra. Cụ thể, với vàng miếng SJC chênh lệch còn 1,3 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn 1,4 - 1,6 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu vàng.

So với trước đây, giá vàng miếng có mức chênh lệch cao từ 2 triệu đồng/lượng trở lên, thậm chí có thời điểm giá vàng tăng cao, các nhà vàng để chênh lệch nới rộng từ 4 - 5 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Khoảng 1 tuần nay, khi giá vàng tăng mạnh mỗi ngày lập một kỷ lục mới, trước cửa các tiệm vàng lớn luôn có người túc trực hỏi người dân khi đến giao dịch. Với ai có nhu cầu bán đều được trả cao hơn giá niêm yết cửa hàng từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng và muốn bán bao nhiêu cũng có người thu gom hết.

Trên "chợ mạng", giá thu gom được cao hơn từ 500.000 - 700.000 đồng/lượng. Theo tìm hiểu, hiện nay, nguồn cung vàng tại các cửa hàng hạn chế bởi số lượng người dân bán ra ít trong khi các nhà vàng cạn kiệt vàng từ đợt bán vàng ngày Thần tài lớn nhất trong năm. Nhiều dự báo giá vàng trong nước sẽ tăng mạnh nên nhiều người giữ vàng chờ giá lên 100 triệu đồng/lượng. Các tiệm vàng cũng tranh thủ gom vàng khi đẩy giá mua vào cao hơn ngày thường.

Trước đây, nhiều tiệm vàng, người dân thu gom vàng với số lượng hạn chế nhưng những ngày này, nhiều "cò mồi" mua vàng không giới hạn với vàng nhẫn, thậm chí có nơi thu gom không cần hóa đơn giao dịch trước đó.

Chiều nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ về mốc 2.984 USD/ounce, tương đương gần 93 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng nhẫn trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Thứ nhất, do giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt 3.000 USD/ounce, đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại. Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và kinh tế toàn cầu. Chính sách thương mại biến đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Mặt khác, nhu cầu trong nước tăng cao khi người dân, nhà đầu tư có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn do tính linh hoạt và khả năng tích trữ. Trong khi đó, lượng vàng nhẫn trên thị trường không dồi dào, khiến giá bị đẩy lên.

Ông Long dự báo, với đà tăng của giá vàng hiện tại, giá vàng trong nước sớm chạm mốc 100 triệu đồng/lượng nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Tuy nhiên, thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro và biến động khó lường. Ông Long khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định.