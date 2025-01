Điều động, bổ nhiệm giám đốc công an 2 tỉnh

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Vũ Như Hà giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Tiến Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 31/12/2024, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cho đại tá Bùi Văn Thảo (61 tuổi) - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ công tác và chờ hưởng chế độ hưu trí từ 1/1/2025, hưởng chế độ hưu trí từ 1/1/2026.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Vũ Như Hà - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Vũ Như Hà (SN 1970), quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có trình độ thạc sĩ, cử nhân Đại học Cảnh sát, cử nhân Tiếng Anh, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó vào sáng 28/12/2024, tại Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Lạng Sơn, tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ-Bộ Công an đã công bố:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Vũ Như Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung (SN 1978), quê quán Kỳ Anh, Hà Tĩnh, có trình độ thạc sĩ, cử nhân Học viện An ninh nhân dân; Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Học viện hành chính Quốc gia, cao cấp Lý luận chính trị.