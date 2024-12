Lạng Sơn có tân Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Sáng 28/12, tại Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Công an Lạng Sơn và các sở, ban ngành chức năng Lạng Sơn.

Đại diện Bộ công an đã công bố Quyết định số 9556/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/1/2025.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung (SN 1978), quê quán Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trình độ Thạc sỹ, Cao cấp lý luận chính trị, có kinh nghiệm hơn 20 năm công tác trên lĩnh vực bảo vệ an ninh kinh tế, trong đó có hơn 7 năm giữ chức vụ trưởng phòng đơn vị trinh sát; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn, lập được nhiều thành tích nổi trội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thay Đại tá Vũ Như Hà được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Tiến Trung khẩn trương tiếp nhận công việc mới, tiếp tục đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Tiến Trung trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh kinh tế và các đồng chí, đồng đội đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác và khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.