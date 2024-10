Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 5 tỉnh thành

TPO - Thành ủy TPHCM, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Nghệ An, Tỉnh ủy Bình Định và UBND tỉnh An Giang vừa triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 15/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Theo Báo Sài Gòn giải phóng, tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Trước đó vào sáng 14/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo báo An Giang, UBND tỉnh An Giang quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bổ nhiệm lại ông Đào Sĩ Tuấn, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Võ Bình Thư giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Phan Hữu Thanh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Chiều 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y đối với bà Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện ủy Tây Sơn và bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về việc điều động ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thôi giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban, kể từ ngày 15/10/2024.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chúc mừng các cán bộ vừa được chuẩn y, điều động, bổ nhiệm; đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,…

Ngày 14/10, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ quận Dương Kinh.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định ông Đào Văn Ninh – Bí thư Quận ủy Dương Kinh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Dương Kinh nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, giới thiệu ông Đào Văn Ninh ứng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động, phân công và chỉ định ông Phùng Văn Thanh – Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Dương Kinh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 14/10, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Nghệ An, tại Quyết định số 2791/QĐ-MTTW-BTT ngày 10/10/2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận ông Phan Sỹ Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ ngày 8/10/2024.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 3 tổ chức vào ngày 8/10/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương cử ông Phan Sỹ Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Quyết định số 2931-QĐ/TU ngày 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, chỉ định ông Lê Văn Ngọc - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Lê Văn Ngọc bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 15/10/2024.