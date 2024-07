Điện lực TPHCM lên tiếng việc HoSE gián đoạn giao dịch chứng khoán

TPO - Theo Tổng công ty Điện lực TPHCM, sơ bộ kết quả điều tra cho thấy lưới điện do Công ty Điện lực An Phú Đông quản lý vẫn vận hành đúng tiêu chuẩn, không có bất thường, các phụ tải có máy phát điện dự phòng vẫn đảm bảo cung cấp điện. Tuy nhiên, máy phát điện của Trung tâm dữ liệu dự phòng của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vận hành không ổn định, dẫn đến gián đoạn điện trong thời gian 28 phút.

Ngày 7/7, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, EVNHCMC đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc là Công ty Điện lực An Phú Đông báo cáo tình hình.

Theo các thông tin đã được xác nhận, ngày 5/7, Công ty Điện lực An Phú Đông thực hiện công tác bảo trì lưới điện tại trạm CN2 Công viên Phần mềm Quang Trung theo phương án số 478 về việc di dời hệ thống đo đếm tuyến PMQT 1 trạm CN2 để ngăn ngừa sự cố lưới điện và tờ trình số 1371 về việc xin cắt điện phục vụ di dời hệ thống đo đếm vào ngày 5/7. Phương án thi công của Công ty Điện lực An Phú Đông là đúng kỹ thuật và không gây mất điện khách hàng (do đây là phụ tải quan trọng).

Tuy nhiên, lúc 9h17, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM báo bật máy cắt (MC 477) tại trạm CN2 và phát hiện trên màn hình SCADA có tín hiệu chỉ báo sự cố tại tủ RMU T5 (phụ tải sau MC477 trạm CN2). Nhóm công tác của Công ty Điện lực An Phú Đông tiến hành kiểm tra, phát hiện bật MC477 tại trạm CN2 làm mất điện một phần phụ tải của Công viên phần mềm Quang Trung, gồm nhiều tủ, trong đó có tủ RMU T5 đang cấp điện cho trạm DATA CENTER (CS: 2000+560kVA) thông qua tủ RMU DATA CENTER thuộc sở hữu của HoSE. Công ty Điện lực An Phú Đông đã khẩn trương xử lý để cấp điện lại sau 19 phút và tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố.

Sơ bộ kết quả điều tra cho thấy, lưới điện do Công ty Điện lực An Phú Đông quản lý vẫn vận hành đúng tiêu chuẩn, không có bất thường. Các phụ tải có máy phát điện dự phòng vẫn đảm bảo cung cấp điện. Tuy nhiên, máy phát điện của Trung tâm Dữ liệu dự phòng của HoSE vận hành không ổn định, dẫn đến gián đoạn điện trong thời gian 28 phút tại trung tâm này.

Theo EVN HCMC, Công viên phần mềm Quang Trung là một trong những phụ tải điện quan trọng nhất của TPHCM, luôn được ngành điện quan tâm đặc biệt. Nguồn cung cấp điện luôn được đảm bảo, có dự phòng đầy đủ. Lưới điện được trang bị hệ thống tự động hoá giám sát điều khiển từ xa và luôn được Công ty Điện lực An Phú Đông kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên theo quy định. Hiện nay, Công ty Điện lực An Phú Đông đang phối hợp cùng Công viên phần Quang Trung và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM điều tra chi tiết nguyên nhân sự cố để có giải pháp đảm bảo cấp điện cho khu vực.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã chính thức lên tiếng về sự cố một số công ty chứng khoán gặp lỗi kết nối với HoSE trong phiên giao dịch ngày 5/7.

Đại diện QTSC cho biết vào ngày 3/7, Công ty Điện lực An Phú Đông đã có thông báo di dời hệ thống đo đếm trung thế tại trạm CN 2 qua phòng trạm xây dựng mới.

Phía Điện lực An Phú Đông khẳng định không gây mất điện khách hàng và vẫn đảm bảo nguồn điện dự phòng cho nội khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Tuy nhiên, quá trình Điện lực An Phú Đông triển khai thực hiện vào sáng 5/7 đã để xảy ra việc gián đoạn điện tại QTSC từ 9 giờ 16 đến 9 giờ 44. QTSC đã yêu cầu Điện lực An Phú Đông phản hồi về nguyên nhân gây gián đoạn điện.

Theo đại diện QTSC, trong thời gian xảy ra gián đoạn điện, Trung tâm dữ liệu của QTSC và các dịch vụ cung cấp cho khách hàng vẫn hoạt động bình thường. Các đơn vị và doanh nghiệp hoạt động tại QTSC có trang bị sẵn sàng hệ thống máy phát điện dự phòng vẫn hoạt động thông suốt.

Liên quan đến sự cố trên, đại diện HoSE xác nhận vào lúc 10 giờ, trong phiên giao dịch sáng ngày 5/7, hệ thống của một số công ty chứng khoán đã bị gián đoạn kết nối tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Nguyên nhân là do sự cố mất điện ở Trung tâm Dữ liệu Dự phòng tại Công viên Phần mềm Quang Trung làm gián đoạn kết nối của một số công ty chứng khoán đặt thiết bị công nghệ thông tin tại đây. Riêng hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vẫn hoạt động bình thường. Đến hơn 11 giờ cùng ngày, sự cố mất điện tại Trung tâm Dữ liệu Dự phòng đã được khắc phục. Kết nối của các công ty chứng khoán bị ảnh hưởng được khôi phục và hoạt động bình thường trở lại.