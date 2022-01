Diễn biến mới nhất vụ mua bán đề thi liên quan vợ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

TPO - Ngày 19/1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Trần Viết Ngọc (23 tuổi, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.